Карпин не вызвал в сборную игрока «Спартака» по просьбе клуба

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему в национальную команду не вызвали полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова.
«Сейчас попросили в связи с его болячками не вызывать», – сказал Карпин.
- Россия сыграет с Камеруном (12 октября) и Кенией (16 октября).
- В сентябре Литвинова приглашали в сборную, и он провел весь матч с Катаром (1:1).
- Тренер «Спартака» Абаскаль жаловался, что в национальной команде хавбек усугубил травму.
- В сборной ответили, что не получали от «Спартака» предупреждений о здоровье футболиста.
Источник: ТАСС