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    • Карпин не вызвал в сборную игрока «Спартака» по просьбе клуба

    Карпин не вызвал в сборную игрока «Спартака» по просьбе клуба

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему в национальную команду не вызвали полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова.

    «Сейчас попросили в связи с его болячками не вызывать», – сказал Карпин.

    • Россия сыграет с Камеруном (12 октября) и Кенией (16 октября).
    • В сентябре Литвинова приглашали в сборную, и он провел весь матч с Катаром (1:1).
    • Тренер «Спартака» Абаскаль жаловался, что в национальной команде хавбек усугубил травму.
    • В сборной ответили, что не получали от «Спартака» предупреждений о здоровье футболиста.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +35628

      VVM1964 1 час назад

      Ну и правильно - только поправился, да и толку от него на поле не будет - еще же не восстановился до конца.

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