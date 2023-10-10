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    • Белоруссия – Румыния: прогноз на матч 7 тура отбора ЧЕ-2024, 12 октября

    Белоруссия – Румыния: прогноз на матч 7 тура отбора ЧЕ-2024, 12 октября

    В четверг, 12 октября, сборная Белоруссии на своем поле сыграет с Румынией. Игра состоится в рамках 7 тура отборочного цикла ЧЕ-2024. Поединок начнется в 21:45 по московскому времени.

    Белоруссия

    Сборная Белоруссии идет на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе только четыре очка. Команда в шести матчах выиграла одну встречу, в одном поединке добилась ничьей и потерпела четыре поражения. В активе белорусов четыре забитые мяча, но при этом команда пропустила 11 голов.

    Румыния

    Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. В активе команды три победы и три ничьи в шести сыгранных матчах. Румыны забили девять голов, но при этом пропустили четыре гола.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 7 матчей, в которых пять раз побеждала Румыния, еще в двух играх была зафиксирована ничья..

    Прогноз на матч Белоруссия – Румыния

    Сборная Белоруссии, несмотря на домашний статус встречи, выглядит аутсайдером матча. Сборная Румынии, на наш взгляд, уверенно возьмет три очка. Наш прогноз – победа сборной Румынии (1.60).

    Источник: Бомбардир

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