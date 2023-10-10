Эрмосо – о поцелуе с Рубиалесом: «Мой имидж запятнали, никто не встал на мою защиту»

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо рассказала о психологических проблемах после поцелуя с Луисом Рубиалесом.

«У меня не было времени на то, чтобы среагировать. Я не заслуживаю того, чтобы теперь проходить через все это. Сложно жить, не имея возможности выйти из дома. Мне пришлось покинуть Мадрид, чтобы снять это давление. Почему я должна плакать в своей комнате, если ничего не сделала?

Мой имидж запятнали, я чувствовала, что никто не встал на мою защиту. Помочь, защитить просили меня, сама же я не чувствовала, что кто-то меня защищает.

Я была в шоке [в момент поцелуя]. Это случилось во время исторического события, к которому мы шли всю жизнь. Я не могла ожидать, что произойдет нечто подобное. Под воздействием адреналина я обняла его, он был человеком, вызывающим доверие, и никто не мог ожидать ничего подобного», – сказала Эрмосо.