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    • Эрмосо – о поцелуе с Рубиалесом: «Мой имидж запятнали, никто не встал на мою защиту»

    Эрмосо – о поцелуе с Рубиалесом: «Мой имидж запятнали, никто не встал на мою защиту»

    Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо рассказала о психологических проблемах после поцелуя с Луисом Рубиалесом.

    «У меня не было времени на то, чтобы среагировать. Я не заслуживаю того, чтобы теперь проходить через все это. Сложно жить, не имея возможности выйти из дома. Мне пришлось покинуть Мадрид, чтобы снять это давление. Почему я должна плакать в своей комнате, если ничего не сделала?

    Мой имидж запятнали, я чувствовала, что никто не встал на мою защиту. Помочь, защитить просили меня, сама же я не чувствовала, что кто-то меня защищает.

    Я была в шоке [в момент поцелуя]. Это случилось во время исторического события, к которому мы шли всю жизнь. Я не могла ожидать, что произойдет нечто подобное. Под воздействием адреналина я обняла его, он был человеком, вызывающим доверие, и никто не мог ожидать ничего подобного», – сказала Эрмосо.

    • Рубиалес поцеловал Эрмосо после победы сборной на женском ЧМ.
    • Президент Королевской испанской футбольной федерации подвергся критике, после чего был вынужден покинуть свой пост.

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    Источник: Marca

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1446

      k611 5 минут назад

      По идее, вообще ничего из ряда вон выходящего не произошло. Но европейцы умеют делать из мухи слона.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5187

      Ziklop 15 минут назад

      в дурку однозначно, чем раньше начнут лечить, тем больше шансов на выздоровление!
      чего бабок много пообещали и кинули сучку!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +688

      НикКин 58 минут назад

      Брежнева на вас нет твари европейские ))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +688

      НикКин 58 минут назад

      С ее слов если так прочитать то он чуть ли насиловал ее каждый день по 10 раз ))))))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3995

      acor94 1 час назад

      Да просто чмокнул в губы, что за пидзец???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6970

      Давид59 2 часа назад

      Ну почему никто не встал на твою сторону? Ты же подала в суд. Он же был на твоей стороне.

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