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  • Эрмосо – о поцелуе с Рубиалесом: «Мой имидж запятнали, никто не встал на мою защиту»

Эрмосо – о поцелуе с Рубиалесом: «Мой имидж запятнали, никто не встал на мою защиту»

10 октября 2023, 09:30
9

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо рассказала о психологических проблемах после поцелуя с Луисом Рубиалесом.

«У меня не было времени на то, чтобы среагировать. Я не заслуживаю того, чтобы теперь проходить через все это. Сложно жить, не имея возможности выйти из дома. Мне пришлось покинуть Мадрид, чтобы снять это давление. Почему я должна плакать в своей комнате, если ничего не сделала?

Мой имидж запятнали, я чувствовала, что никто не встал на мою защиту. Помочь, защитить просили меня, сама же я не чувствовала, что кто-то меня защищает.

Я была в шоке [в момент поцелуя]. Это случилось во время исторического события, к которому мы шли всю жизнь. Я не могла ожидать, что произойдет нечто подобное. Под воздействием адреналина я обняла его, он был человеком, вызывающим доверие, и никто не мог ожидать ничего подобного», – сказала Эрмосо.

  • Рубиалес поцеловал Эрмосо после победы сборной на женском ЧМ.
  • Президент Королевской испанской футбольной федерации подвергся критике, после чего был вынужден покинуть свой пост.

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Источник: Marca
Испания Рубиалес Луис
Комментарии (9)
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Давид59
1696919912
Ну почему никто не встал на твою сторону? Ты же подала в суд. Он же был на твоей стороне.
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acor94
1696920412
Да просто чмокнул в губы, что за пидзец???
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НикКин
1696923763
С ее слов если так прочитать то он чуть ли насиловал ее каждый день по 10 раз ))))))))))))
Ответить
НикКин
1696923803
Брежнева на вас нет твари европейские ))))
Ответить
Ziklop
1696926392
в дурку однозначно, чем раньше начнут лечить, тем больше шансов на выздоровление! чего бабок много пообещали и кинули сучку!
Ответить
k611
1696926983
По идее, вообще ничего из ряда вон выходящего не произошло. Но европейцы умеют делать из мухи слона.
Ответить
Игорь-Фильченко-google
1696999792
Ее руками убрали неугодного чиновника, а обещанные дивиденды не получила. Теперь истерит.
Ответить
Plyash
1709124063
Так ведь девственность потеряла,не иначе... Бедолага.
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