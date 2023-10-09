Орлов оценил перспективы «Локомотива» в РПЛ: «Четвертое место не для них»

Журналист Геннадий Орлов порассуждал о результатах «Локомотива» в текущем чемпионате.

«Сейчас Карпин вызвал в сборную семь человек из «Локомотива». Но что «Локомотив»-то? Команда идeт на четвeртой позиции в Премьер-лиге, но это место не для неe. Она опустится ниже.

Там же чудо происходит, везение необыкновенное. Это говорит о том, что российский футбол притормозился. Хотя лига смотрится интереснее, чем в прошлом году», – сказал Орлов.