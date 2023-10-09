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  • Орлов оценил перспективы «Локомотива» в РПЛ: «Четвертое место не для них»

Орлов оценил перспективы «Локомотива» в РПЛ: «Четвертое место не для них»

9 октября 2023, 23:24
2

Журналист Геннадий Орлов порассуждал о результатах «Локомотива» в текущем чемпионате.

«Сейчас Карпин вызвал в сборную семь человек из «Локомотива». Но что «Локомотив»-то? Команда идeт на четвeртой позиции в Премьер-лиге, но это место не для неe. Она опустится ниже.

Там же чудо происходит, везение необыкновенное. Это говорит о том, что российский футбол притормозился. Хотя лига смотрится интереснее, чем в прошлом году», – сказал Орлов.

  • «Локо» набрал 19 очков в 11 турах РПЛ.
  • Отставание от лидера – 8 очков.
  • Следующий соперник – «Динамо» (21 октября).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Орлов Геннадий
Комментарии (2)
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avera
1696947527
Еще один знаток.
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фанат джигурды
1696962093
Видимо к Гене в поезде отнеслись, как к обычному Пете Иванову, раз его не в первый раз уже бомбит при упоминании Паровоза.
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