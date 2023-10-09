Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира в 2034 году

Чемпионат мира в 2034 году может состояться в Саудовской Аравии.
Федерация футбола страны направила в ФИФА письмо о желании провести ЧМ-2034.
«Это второй шаг чрезвычайно захватывающего пути, который проходит наша нация. На прошлой неделе мы объявили о наших амбициях провести чемпионат мира по футболу в 2034 году, и эта официальная заявка подтверждает стремление воплотить мечты нашего народа в реальность.
ЧМ-2034 – это наше предложение всему миру стать свидетелями развития Саудовской Аравии, познакомиться с ее культурой и стать частью ее истории.
Мы полны решимости представить максимально конкурентоспособную заявку, которая также поможет объединить мир посредством футбола», – заявил президент организации Ясир Аль-Мисехаль.
- ЧМ-2026 примут США, Мексика, Канада.
- ЧМ-2030 пройдет в Аргентине, Уругвае, Парагвае, Марокко, Португалии, Испании.
Источник: сайт Федерации футбола Саудовской Аравии