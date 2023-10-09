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    • Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира в 2034 году

    Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира в 2034 году

    Чемпионат мира в 2034 году может состояться в Саудовской Аравии.

    Федерация футбола страны направила в ФИФА письмо о желании провести ЧМ-2034.

    «Это второй шаг чрезвычайно захватывающего пути, который проходит наша нация. На прошлой неделе мы объявили о наших амбициях провести чемпионат мира по футболу в 2034 году, и эта официальная заявка подтверждает стремление воплотить мечты нашего народа в реальность.

    ЧМ-2034 – это наше предложение всему миру стать свидетелями развития Саудовской Аравии, познакомиться с ее культурой и стать частью ее истории.

    Мы полны решимости представить максимально конкурентоспособную заявку, которая также поможет объединить мир посредством футбола», – заявил президент организации Ясир Аль-Мисехаль.

    • ЧМ-2026 примут США, Мексика, Канада.
    • ЧМ-2030 пройдет в Аргентине, Уругвае, Парагвае, Марокко, Португалии, Испании.

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    Источник: сайт Федерации футбола Саудовской Аравии

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    09.10.2023 15:58
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