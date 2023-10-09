Джикия отреагировал на решение о допуске юниорских сборных до международных турниров

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о том, что сборные России до 17 лет могут вернуться в турниры под эгидой УЕФА.
– Как оцените решение о допуске ребят U17?
– Очень положительно отношусь к этому! Это уже определенный шаг. Дай Бог, чтобы все развивалось в том же направлении.
- Ранее УЕФА предложил допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
- Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также без возможности играть на территории РФ.
- О бойкоте возможных матчей с Россией уже объявили более 10 стран. Завтра решение о допуске могут отменить.
Источник: Sport24