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    • Джикия отреагировал на решение о допуске юниорских сборных до международных турниров

    Джикия отреагировал на решение о допуске юниорских сборных до международных турниров

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о том, что сборные России до 17 лет могут вернуться в турниры под эгидой УЕФА.

    – Как оцените решение о допуске ребят U17?

    – Очень положительно отношусь к этому! Это уже определенный шаг. Дай Бог, чтобы все развивалось в том же направлении.

    • Ранее УЕФА предложил допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
    • Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также без возможности играть на территории РФ.
    • О бойкоте возможных матчей с Россией уже объявили более 10 стран. Завтра решение о допуске могут отменить.

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    Источник: Sport24

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