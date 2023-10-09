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    • Нападающий «Локомотива»: «Дзюба – настоящий и уважаемый всеми мужик»

    Нападающий «Локомотива»: «Дзюба – настоящий и уважаемый всеми мужик»

    Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о конкуренции с Артемом Дзюбой.

    «Локомотив» в концовке с «Уралом» перестроился на игру в два нападающих, но главная схема Галактионова – «4–2–3–1». В такой схеме ты можешь сыграть на краю? Или готов только к роли центрального?

    – Я даже у Михаила Михайловича на краю играл в «молодежке». Но у нас есть кому играть на флангах, меня взяли именно на подмену Артему Дзюбе.

    – Как вы с ним общаетесь, учитывая, что ты – его прямой конкурент? Давит на тебя?

    – Подкалывает, не без этого, но и я его тоже. Артем вообще молодец, хороший мужик, у него нет такого, что, мол, я пришел на его место, и он старается меня задеть или еще что‑то. Ну и я не пытаюсь его как‑то «подковырять», ждать его ошибки.

    У нас с ним очень хорошие отношения. Дзюба уже вошел в историю российского футбола, он настоящий, уважаемый всеми мужик, а я пока вошел разве что в историю футбола Нижнего Новгорода. Так что я знал, куда иду, никаких проблем нет.

    • Статистика 35-летнего Дзюбы в этом сезоне – 12 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
    • 23-летний Сулейманов перешел в «Локо» из «Пари НН» в середине сентября – в его активе 2 забитых мяча в 6 играх.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25192

      DOCTOR PENALTY 5 минут назад

      А.., это Сулейманов..., а я уж подумал, что Азмунка перешёл в Локомотив.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Спартач 80 44 минуты назад

      Конечно настоящий , а кто думает иначе - просто не смыслят в футболе ничего .
      Артёмка наш , спартаковский настоящий мужик .

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