Нападающий «Локомотива»: «Дзюба – настоящий и уважаемый всеми мужик»

Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о конкуренции с Артемом Дзюбой.

– «Локомотив» в концовке с «Уралом» перестроился на игру в два нападающих, но главная схема Галактионова – «4–2–3–1». В такой схеме ты можешь сыграть на краю? Или готов только к роли центрального?

– Я даже у Михаила Михайловича на краю играл в «молодежке». Но у нас есть кому играть на флангах, меня взяли именно на подмену Артему Дзюбе.

– Как вы с ним общаетесь, учитывая, что ты – его прямой конкурент? Давит на тебя?

– Подкалывает, не без этого, но и я его тоже. Артем вообще молодец, хороший мужик, у него нет такого, что, мол, я пришел на его место, и он старается меня задеть или еще что‑то. Ну и я не пытаюсь его как‑то «подковырять», ждать его ошибки.

У нас с ним очень хорошие отношения. Дзюба уже вошел в историю российского футбола, он настоящий, уважаемый всеми мужик, а я пока вошел разве что в историю футбола Нижнего Новгорода. Так что я знал, куда иду, никаких проблем нет.