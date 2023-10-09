Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нападающий «Локомотива»: «Дзюба – настоящий и уважаемый всеми мужик»

Нападающий «Локомотива»: «Дзюба – настоящий и уважаемый всеми мужик»

9 октября 2023, 12:58
2

Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о конкуренции с Артемом Дзюбой.

«Локомотив» в концовке с «Уралом» перестроился на игру в два нападающих, но главная схема Галактионова – «4–2–3–1». В такой схеме ты можешь сыграть на краю? Или готов только к роли центрального?

– Я даже у Михаила Михайловича на краю играл в «молодежке». Но у нас есть кому играть на флангах, меня взяли именно на подмену Артему Дзюбе.

– Как вы с ним общаетесь, учитывая, что ты – его прямой конкурент? Давит на тебя?

– Подкалывает, не без этого, но и я его тоже. Артем вообще молодец, хороший мужик, у него нет такого, что, мол, я пришел на его место, и он старается меня задеть или еще что‑то. Ну и я не пытаюсь его как‑то «подковырять», ждать его ошибки.

У нас с ним очень хорошие отношения. Дзюба уже вошел в историю российского футбола, он настоящий, уважаемый всеми мужик, а я пока вошел разве что в историю футбола Нижнего Новгорода. Так что я знал, куда иду, никаких проблем нет.

  • Статистика 35-летнего Дзюбы в этом сезоне – 12 матчей, 3 гола, 3 ассиста.
  • 23-летний Сулейманов перешел в «Локо» из «Пари НН» в середине сентября – в его активе 2 забитых мяча в 6 играх.

Еще по теме:
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой 1
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба 4
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак» 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Сулейманов Тимур
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Спартач 80
1696846225
Конечно настоящий , а кто думает иначе - просто не смыслят в футболе ничего . Артёмка наш , спартаковский настоящий мужик .
Ответить
DOCTOR PENALTY
1696848549
А.., это Сулейманов..., а я уж подумал, что Азмунка перешёл в Локомотив.
Ответить
Главные новости
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
1
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
2
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
6
Сафонов дал часовое интервью на французском языке: «Это вопрос уважения к городу и «ПСЖ»
13:18
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
3
Все новости
Все новости
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
6
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
3
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
2
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
3
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
3
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
5
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
4
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
11
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+