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  • «Что происходит?»: Ловчев – об игре футболистов «Спартака» в дерби с ЦСКА

«Что происходит?»: Ловчев – об игре футболистов «Спартака» в дерби с ЦСКА

9 октября 2023, 12:38
16

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

  • «Спартак» ушел от поражения благодаря голу на 97-й минуте.
  • Серия команды без побед продлилась до 3 игр.

«Спартак» отскочил в этом матче, но я бы говорил сейчас уже не только о дерби. ЦСКА был лучше в этом матче, мне было понятно, во что играет команда. Непонятно, во что играет «Спартак».

Не было Соболева, и оказалось, что некому заменить. Потому что раньше отдали в аренду Николсона. Ряд игроков команды просто сдали в своем уровне. Они в плохой форме.

Мозес сдал. Промес сдал. Бонгогда был просто нулевой. Почему это все вдруг случилось? Только что, буквально пару месяцев назад, Бонгонда выдавал концерты, хорош был Промес. Что происходит?

Могу строить догадки, что тренер раз за разом дергает состав, но это только догадки. Пока по факту – команда не играет в силу своих игроков, более того – команда деградирует.

Я вижу, что по каким-то причинам посажен в запас Джикия, а это объясняется просто – «мой выбор». Мы же не без глаз, не без ушей – не может в команде уровня «Спартака» играть такой, как Дуарте, а такой, как Джикия – не играть.

Команда играет в матчах только тогда, когда надо отыгрываться, счет поджимает, фактор счета и эмоций ключевой. Нет давления, выстроенной игры, когда команда узнаваема. Есть вспышки, проявления индивидуального мастерства, но их и не может не быть.

Если я раньше говорил, что Абаскаль плывет, то сейчас скажу иначе – он в тупике. Игроки деградируют. Значит, тренер должен задуматься о том, что происходит и дать ответы игрой и результатом.

Руководству «Спартаку» надо включаться, потому что так можно завалить сезон. У Абаскаля получался симпатичный футбол еще совсем недавно, а потом команда пошла по нисходящей – это отражается на результате.

Тренер стал не человеком, который управляет процессом, а зрителем у бровки, который орет на судей. Для меня путь тут очевиден. Или надо ему подсказывать, постараться менять ситуацию к лучшему, или дать обделаться до конца, потому что чемпионами уже не стать.

Если Абаскаль здравомыслящий человек, он исправится – и «Спартак» будет иметь тренера на долгие годы. Если нет – тренера поменяют в 18-й раз», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (16)
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Taps
1696845196
Правильно сказано - обделались до конца. Чемпионом не быть ближайшие 10 лет.
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NewLife
1696845456
Ветеран- флюгер не может разобраться, куда грести. На всякий случай, как дешевка, решил: "и нашим, и вашим".
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Спартач 80
1696845859
Действительно , что творит этот физрук ?! Проверенный годами , испытанный боец - Джикия посажен а лавку . Немыслимо ! Ну ничего , придёт Саламыч - наведёт порядок .
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guron88
1696845865
Пожалуй, всё по делу.
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JTherry
1696845868
Ловчеву лишь бы ляпнуть какую-нибудь хрень без аналитики: у него - все игроки "сдали"... у Дуарте в матче с конями самый лучший ТТД, боролся за себя и за Денисова, которого часто оставляли один на один с Гаичем (недоработка на фланге Медины)... может быть и такое, что Джикия "сдал", и присел на лавку, "деградировал" по Ловчеву... а может, никогда и не был на уровне Спартака, все просто привыкли к невысокому уровню Джорджа... в чем ему не откажешь - ведет себя по-мужски, без истерик и нытья...
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Беспонтий
1696845977
— что же за всем этим будет? — а будет пи.дец. — будет пи.дец вы считаете? — да я считаю. я ведь давно красно белую книгу читаю этот с картинками жопы старинный букварь (с)----------------------------------ну почти
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odessakmv
1696849379
так уже 20 лет такое
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САДЫЧОК
1696849684
Хмырь! Интересно, все эти типы Ловчевы, Губерниевы, какие то депутаты и всякая другая смесь, если Спартак станет Чемпионом, что сделают? Язык засунут в попу или по хуже ?
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alefreddy
1696855962
команда плавит тренера не напрягаясь выходят номер отбыть на поле
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zigbert
1696858156
Ну Дуарте в этом матче сыграл совсем неплохо. А место Джикии сейчас занял Бабич. Нельзя сказать и то что Промес сейчас сдал. А вот Бонгонда провел неудачный матч и не потому что ему не дают мало игрового времени. А вот Николсон вряд ли помог бы в этой игре. Он давно уже стал мастером упущенных моментов. Кто же знал что перед этой игрой Соболев получит ЖК и пропустит матч. Конечно неудачи Спартака не способствуют хорошему настроению поклонников Спартака да и самому Абаскалю. С судьями лучше не вступать в перепалку ну а какой тренер в РПЛ не грешит этим.
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