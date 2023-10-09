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    Федун ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Абаскаля

    Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун порассуждал о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московской команды.

    «Будущее Абаскаля после дерби? Вы не забыли, что я уже не президент «Спартака»? Никаких инсайдов из клуба у меня нет – за этим лучше обращайтесь к руководству.

    Моe мнение как болельщика в том, что, пока команда не поплыла, тренера менять нельзя. Об этом говорит мой опыт. А команда не поплыла – бьeтся и старается. Всe остальное придeт.

    Наш футбол деградирует, и на этом фоне есть возможность в любой момент сделать рывок. Тем более «Спартак» наряду с «Зенитом» самая укомплектованная команда.

    Необходимо разобраться: в команде мало игроков – плохо, много – ещe хуже. Есть небольшой хаос с выбором игроков на поле», – сказал Федун.

    • «Спартак» едва не проиграл ЦСКА, уйдя от поражения благодаря голу на 97-й минуте.
    • У команды 3 матча подряд без побед.
    • Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +81

      Владимир-Филиппов-vkontak 37 минут назад

      А чего это, этого еврейчика ещё не разбомбили наши друзья из Палестины?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31418

      JTherry 2 часа назад

      слава богу, эпоха федунизма закончилась с его великим "опытом" ежегодной смены тренеров... теперь ожидаем, что нам скажет бывшая "царица" про итог дерби, и её исторический "опыт" тасовать карты (имею ввиду игроков и тренеров) на столе Спартака...) известное дело, что из Франции виднее Россия в подзорную трубу...)))

      0
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      Рейтинг: +16673

      Алексей З 2 часа назад

      " Небольшой хаос" длится 11 туров и конца ему не видно. Не понятно , что вселяет в многих оптимизм
      ? Деградация по всем линиям , а принимающие решения всё чему-то верят.

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      Рейтинг: +20236

      NewLife 2 часа назад

      "Об этом говорит мой опыт."
      Твой дерьмовый опыт в основном провальный для Спартака.

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