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Федун ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Абаскаля

9 октября 2023, 09:35
4

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун порассуждал о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московской команды.

«Будущее Абаскаля после дерби? Вы не забыли, что я уже не президент «Спартака»? Никаких инсайдов из клуба у меня нет – за этим лучше обращайтесь к руководству.

Моe мнение как болельщика в том, что, пока команда не поплыла, тренера менять нельзя. Об этом говорит мой опыт. А команда не поплыла – бьeтся и старается. Всe остальное придeт.

Наш футбол деградирует, и на этом фоне есть возможность в любой момент сделать рывок. Тем более «Спартак» наряду с «Зенитом» самая укомплектованная команда.

Необходимо разобраться: в команде мало игроков – плохо, много – ещe хуже. Есть небольшой хаос с выбором игроков на поле», – сказал Федун.

  • «Спартак» едва не проиграл ЦСКА, уйдя от поражения благодаря голу на 97-й минуте.
  • У команды 3 матча подряд без побед.
  • Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Федун Леонид
Комментарии (4)
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NewLife
1696833674
"Об этом говорит мой опыт." Твой дерьмовый опыт в основном провальный для Спартака.
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JTherry
1696834687
слава богу, эпоха федунизма закончилась с его великим "опытом" ежегодной смены тренеров... теперь ожидаем, что нам скажет бывшая "царица" про итог дерби, и её исторический "опыт" тасовать карты (имею ввиду игроков и тренеров) на столе Спартака...) известное дело, что из Франции виднее Россия в подзорную трубу...)))
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Владимир-Филиппов-vkontak
1696841111
А чего это, этого еврейчика ещё не разбомбили наши друзья из Палестины?
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Спартач 80
1696845387
Вот тут я согласен с Федуном на все 100 .
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