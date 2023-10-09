Федун ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Абаскаля

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун порассуждал о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московской команды.

«Будущее Абаскаля после дерби? Вы не забыли, что я уже не президент «Спартака»? Никаких инсайдов из клуба у меня нет – за этим лучше обращайтесь к руководству.

Моe мнение как болельщика в том, что, пока команда не поплыла, тренера менять нельзя. Об этом говорит мой опыт. А команда не поплыла – бьeтся и старается. Всe остальное придeт.

Наш футбол деградирует, и на этом фоне есть возможность в любой момент сделать рывок. Тем более «Спартак» наряду с «Зенитом» самая укомплектованная команда.

Необходимо разобраться: в команде мало игроков – плохо, много – ещe хуже. Есть небольшой хаос с выбором игроков на поле», – сказал Федун.

«Спартак» едва не проиграл ЦСКА, уйдя от поражения благодаря голу на 97-й минуте.

У команды 3 матча подряд без побед.

Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.

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