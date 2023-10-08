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    Федун оценил дерби «Спартак» – ЦСКА

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ между спартаковцами и ЦСКА (2:2).

    «Настоящее дерби! Качество игры не лучшее, потому что обе команды сейчас не в лучшем состоянии. Но в целом дерби – огонь! Три сумасшедших и даже шальных гола – тот же Гаич никогда в жизни больше так не забьeт, плюс шикарный гол Квинси Промеса. Хорошо, что «Спартаку» удалось вырвать ничью в концовке.

    Для «Спартака» ничья в дерби – положительный результат. Конечно, положительный, когда спасаешь ничью на 97-й минуте. Так было бы три поражения подряд. Качество игры было на троечку с минусом. Но результат есть результат – взяли очко, прервали негативную серию. Ребята бились, молодцы», – сказал Федун.

    • «Спартак» не проигрывает в московских дерби в РПЛ 9 матчей подряд.
    • Команда идет в РПЛ 5-й.
    • ЦСКА имеет столько же очков, но занимает 8-ю строчку.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.10.2023 21:49
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