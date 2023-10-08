Федун оценил дерби «Спартак» – ЦСКА

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ между спартаковцами и ЦСКА (2:2).

«Настоящее дерби! Качество игры не лучшее, потому что обе команды сейчас не в лучшем состоянии. Но в целом дерби – огонь! Три сумасшедших и даже шальных гола – тот же Гаич никогда в жизни больше так не забьeт, плюс шикарный гол Квинси Промеса. Хорошо, что «Спартаку» удалось вырвать ничью в концовке.

Для «Спартака» ничья в дерби – положительный результат. Конечно, положительный, когда спасаешь ничью на 97-й минуте. Так было бы три поражения подряд. Качество игры было на троечку с минусом. Но результат есть результат – взяли очко, прервали негативную серию. Ребята бились, молодцы», – сказал Федун.