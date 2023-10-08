Представитель динамовца Макарова прокомментировал новость об отстранении игрока

Дмитрий Кигинько, представитель полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, отреагировал на новость, что игрок отстранен.

«У Дениса небольшие вопросы по здоровью, было принято решение о предоставлении ему времени для восстановления, пока он тренируется в самостоятельном режиме. Это не вопрос того, что его отстранили, это не так», – сказал Кигинько.