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  • Представитель динамовца Макарова прокомментировал новость об отстранении игрока

Представитель динамовца Макарова прокомментировал новость об отстранении игрока

8 октября 2023, 18:21
6

Дмитрий Кигинько, представитель полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, отреагировал на новость, что игрок отстранен.

«У Дениса небольшие вопросы по здоровью, было принято решение о предоставлении ему времени для восстановления, пока он тренируется в самостоятельном режиме. Это не вопрос того, что его отстранили, это не так», – сказал Кигинько.

  • 25-летний игрок стоит 3,5 миллиона евро.
  • Макаров куплен у «Рубина» в 2021 году за 7,5 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ у Дениса 9 матчей, 3 гола.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Макаров Денис
Комментарии (6)
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Garrincha58
1696779013
да и без него есть кому играть
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Вомбат
1696780625
Кто придумывает эти подленькие слухи? Разве этих журналюг невозможно привлечь к ответу? Пусть не в суде, хотя бы в виде бойкота.
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neim
1696781628
Да оно и немудрено ! Набрали иностранцев, а наших ребят задвинули на второй план, а ведь они играли ничуть не хуже набранных варягов. Да и тренер не знает, что делать с этими иностранцами. И в запасе держать не дадут и толку на поле от них не много.
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neim
1696782458
Это как с Джикией в Спартаке. Видать Макаров, кого-то из руководства Динамо, послал в недалёкое эротическое путешествие.
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