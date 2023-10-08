Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Представитель динамовца Макарова прокомментировал новость об отстранении игрока

    Представитель динамовца Макарова прокомментировал новость об отстранении игрока

    Дмитрий Кигинько, представитель полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, отреагировал на новость, что игрок отстранен.

    «У Дениса небольшие вопросы по здоровью, было принято решение о предоставлении ему времени для восстановления, пока он тренируется в самостоятельном режиме. Это не вопрос того, что его отстранили, это не так», – сказал Кигинько.

    • 25-летний игрок стоит 3,5 миллиона евро.
    • Макаров куплен у «Рубина» в 2021 году за 7,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Дениса 9 матчей, 3 гола.

    Новости по теме
    В РФС прокомментировали поломку VAR в матче «Динамо» – «Факел»
    Агент ответил, мобилизуют ли динамовца Дасу в израильскую армию 1
    РПЛ. «Динамо» сыграло дома вничью с «Факелом» (0:0), у москвичей 1 победа в 6 матчах 10
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:21
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5908

      neim 13 минут назад

      Да оно и немудрено ! Набрали иностранцев, а наших ребят задвинули на второй план, а ведь они играли ничуть не хуже набранных варягов.
      Да и тренер не знает, что делать с этими иностранцами. И в запасе держать не дадут и толку на поле от них не много.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13367

      Вомбат 29 минут назад

      Кто придумывает эти подленькие слухи? Разве этих журналюг невозможно привлечь к ответу? Пусть не в суде, хотя бы в виде бойкота.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18049

      Garrincha58 56 минут назад

      да и без него есть кому играть

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2226

      Fialet > Garrincha58 33 минуты назад

      Ага, на своём поле с ФАКелом 0 : 0 наиграли.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+