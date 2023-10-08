Представитель динамовца Макарова прокомментировал новость об отстранении игрока

Дмитрий Кигинько, представитель полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, отреагировал на новость, что игрок отстранен.
«У Дениса небольшие вопросы по здоровью, было принято решение о предоставлении ему времени для восстановления, пока он тренируется в самостоятельном режиме. Это не вопрос того, что его отстранили, это не так», – сказал Кигинько.
- 25-летний игрок стоит 3,5 миллиона евро.
- Макаров куплен у «Рубина» в 2021 году за 7,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Дениса 9 матчей, 3 гола.
Источник: «РБ Спорт»