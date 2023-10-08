Смотреть прямую трансляцию матча, в котором сыграют «Бавария» и «Фрайбург», 7 тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 октября 2023, в 18:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Бавария»: Ульраих, Лаймер, Упамекано, Мин Джэ, Дэвис, Киммих, Горецка, Сане, Мусиала, Коман, Кейн.

Главный тренер: Томас Тухель

«Фрайбург»: Атуболу, Силдиллия, Гинтер, Линхарт, Кюблер, Эггештайн, Рель, Шаллаи, Доан, Грифо, Хеллер.

Главный тренер: Кристиан Штрайх

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бавария» – «Фрайбург»