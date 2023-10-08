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    • «Бавария» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 октября 2023

    «Бавария» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча, в котором сыграют «Бавария» и «Фрайбург», 7 тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 октября 2023, в 18:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Бавария»: Ульраих, Лаймер, Упамекано, Мин Джэ, Дэвис, Киммих, Горецка, Сане, Мусиала, Коман, Кейн.

    Главный тренер: Томас Тухель

    «Фрайбург»: Атуболу, Силдиллия, Гинтер, Линхарт, Кюблер, Эггештайн, Рель, Шаллаи, Доан, Грифо, Хеллер.

    Главный тренер: Кристиан Штрайх

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бавария»«Фрайбург»

    Источник: Спортбокс

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