Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» и «Ливерпуль», 8 тур чемпионата Англии на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 8 октября 2023, в 16:00 по московскому времени.
Стартовые составы:
«Брайтон»: Вербрюгген, Вельтман, Жулио, Данк, Гросс, Марч, Балеба, Адингра, Педро, Митома, Фергюсон.
Главный тренер: Роберто Де Дзерби
«Ливерпуль»: Аллисон, Вирджил ван Дейк, Робертсон, Матип, Александер-Арнольд, Собослаи, МакАллистер, Эллиотт, Диас, Нуньес, Салах.
Главный тренер: Юрген Клопп
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Брайтон» – «Ливерпуль»
- Прямую трансляцию матча покажет megogo.net;
- Прямой эфир встречи на «Фонбет».
Источник: Бомбардир