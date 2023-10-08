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    • «Брайтон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 октября 2023

    «Брайтон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» и «Ливерпуль», 8 тур чемпионата Англии на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 8 октября 2023, в 16:00 по московскому времени.

    Стартовые составы:

    «Брайтон»: Вербрюгген, Вельтман, Жулио, Данк, Гросс, Марч, Балеба, Адингра, Педро, Митома, Фергюсон.

    Главный тренер: Роберто Де Дзерби

    «Ливерпуль»: Аллисон, Вирджил ван Дейк, Робертсон, Матип, Александер-Арнольд, Собослаи, МакАллистер, Эллиотт, Диас, Нуньес, Салах.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Брайтон» – «Ливерпуль»

    • Прямую трансляцию матча покажет megogo.net;
    • Прямой эфир встречи на «Фонбет».

    Источник: Бомбардир

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