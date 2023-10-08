Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» и «Ливерпуль», 8 тур чемпионата Англии на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 8 октября 2023, в 16:00 по московскому времени.

Стартовые составы:

«Брайтон»: Вербрюгген, Вельтман, Жулио, Данк, Гросс, Марч, Балеба, Адингра, Педро, Митома, Фергюсон.

Главный тренер: Роберто Де Дзерби

«Ливерпуль»: Аллисон, Вирджил ван Дейк, Робертсон, Матип, Александер-Арнольд, Собослаи, МакАллистер, Эллиотт, Диас, Нуньес, Салах.

Главный тренер: Юрген Клопп

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Брайтон» – «Ливерпуль»