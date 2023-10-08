Головин отреагировал на признание игроком сентября в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о признании лучшим игроком сентября в команде.

«Как отнeсся к тому, что болельщики «Монако» признали лучшим игроком команды в сентябре? Безусловно, это очень приятно, благодарен им за такую оценку. Но могу только повторить, что самое главное это успехи команды, чтобы мы побеждали и набирали очки. И кстати, поддержка болельщиков имеет в этом плане огромное значение», – сказал россиянин.