В «Локо» назвали Лантратова «одним из лучших вратарей Европы»

Лантратов прямо сейчас лучший в стране потом идёт молодой вратарь Краснодара Агкацев остальные примерно все на одном уровне кто то хуже кто то лучше, но эти двое выделяются
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов оценил игру своего вратаря Ильи Лантратова.
– Илья Лантратов в «Локомотиве» превратился в лучшего вратаря страны?
– Я бы не сказал, что Лантратов именно в «Локомотиве» стал топовым вратарем. Он и до прихода сюда последние года два был одним из лучших в стране, просто попал в более сильный клуб и получил возможность проявить себя. Играет он здорово, это очевидно всем. А назвать его лучшим вратарем страны можно будет только после завершения сезона, тут результат покажет.
На мой взгляд, он вообще сейчас является одним из лучших вратарей в Европе. Жаль, что мы пока не можем это проверить объективно – в матчах еврокубков. Но, уверен, Илья бы и там не подкачал.
- Лантратов – 2-й по стоимости вратарь России (3 миллиона евро).
- Дороже только Матвей Сафонов из «Краснодара» (16 миллионов евро).
- С 2020 года Лантратов взял в РПЛ 10 пенальти из 30.