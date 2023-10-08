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    • В «Локо» назвали Лантратова «одним из лучших вратарей Европы»

    В «Локо» назвали Лантратова «одним из лучших вратарей Европы»

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов оценил игру своего вратаря Ильи Лантратова.

    Илья Лантратов в «Локомотиве» превратился в лучшего вратаря страны?

    – Я бы не сказал, что Лантратов именно в «Локомотиве» стал топовым вратарем. Он и до прихода сюда последние года два был одним из лучших в стране, просто попал в более сильный клуб и получил возможность проявить себя. Играет он здорово, это очевидно всем. А назвать его лучшим вратарем страны можно будет только после завершения сезона, тут результат покажет.

    На мой взгляд, он вообще сейчас является одним из лучших вратарей в Европе. Жаль, что мы пока не можем это проверить объективно – в матчах еврокубков. Но, уверен, Илья бы и там не подкачал.

    • Лантратов – 2-й по стоимости вратарь России (3 миллиона евро).
    • Дороже только Матвей Сафонов из «Краснодара» (16 миллионов евро).
    • С 2020 года Лантратов взял в РПЛ 10 пенальти из 30.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18048

      Garrincha58 2 часа назад

      Лантратов прямо сейчас лучший в стране потом идёт молодой вратарь Краснодара Агкацев остальные примерно все на одном уровне кто то хуже кто то лучше, но эти двое выделяются

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