В «Локо» назвали Лантратова «одним из лучших вратарей Европы»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов оценил игру своего вратаря Ильи Лантратова.

– Илья Лантратов в «Локомотиве» превратился в лучшего вратаря страны?

– Я бы не сказал, что Лантратов именно в «Локомотиве» стал топовым вратарем. Он и до прихода сюда последние года два был одним из лучших в стране, просто попал в более сильный клуб и получил возможность проявить себя. Играет он здорово, это очевидно всем. А назвать его лучшим вратарем страны можно будет только после завершения сезона, тут результат покажет.

На мой взгляд, он вообще сейчас является одним из лучших вратарей в Европе. Жаль, что мы пока не можем это проверить объективно – в матчах еврокубков. Но, уверен, Илья бы и там не подкачал.