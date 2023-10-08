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    • Уткин рассказал, что ему не нравится комментатор Шнякин – Дмитрий ответил

    Уткин рассказал, что ему не нравится комментатор Шнякин – Дмитрий ответил

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин ответил видеоблогеру Василию Уткину.

    • Уткин сегодня написал, что ему не нравится, как комментирует Шнякин.
    • Это случилось после выхода команды Уткина «Эгриси» в полуфинал Медиалиги.
    • Шнякин комментирует футбол более 10 лет.

    «Как же его неподдельно триггерит:). То иронию насчет Сергея Лапочкина не отсканировал. То три раза за месяц (на разных площадках) рассказал, какое говно комментатор Шнякин. Хотя до этого несколько лет молчал, записывал вместе озвучку FIFA-онлайн, не забывал спросить, есть ли интересные игроки в ЛФЛ [для «Эгриси»] и не помогу ли с попаданием «Эгриси» в Медиалигу.

    Василий, ну ты хоть встань разок за весь матч и обними своих красавцев.

    С победой, удачи в полуфинале Медиалиги! Рад за вашу классную, на удивление честную и чистую для такого президента банду», – написал Шнякин.

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    Источник: «Бомбардир»

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