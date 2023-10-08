Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин рассказал, что ему не нравится комментатор Шнякин – Дмитрий ответил

Уткин рассказал, что ему не нравится комментатор Шнякин – Дмитрий ответил

8 октября 2023, 01:28
7

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин ответил видеоблогеру Василию Уткину.

  • Уткин сегодня написал, что ему не нравится, как комментирует Шнякин.
  • Это случилось после выхода команды Уткина «Эгриси» в полуфинал Медиалиги.
  • Шнякин комментирует футбол более 10 лет.

«Как же его неподдельно триггерит:). То иронию насчет Сергея Лапочкина не отсканировал. То три раза за месяц (на разных площадках) рассказал, какое говно комментатор Шнякин. Хотя до этого несколько лет молчал, записывал вместе озвучку FIFA-онлайн, не забывал спросить, есть ли интересные игроки в ЛФЛ [для «Эгриси»] и не помогу ли с попаданием «Эгриси» в Медиалигу.

Василий, ну ты хоть встань разок за весь матч и обними своих красавцев.

С победой, удачи в полуфинале Медиалиги! Рад за вашу классную, на удивление честную и чистую для такого президента банду», – написал Шнякин.

Еще по теме:
Овечкин назвал любимого футбольного комментатора 4
Друзья Уткина обратились к нему: «Наш первый ЧМ без тебя»
Коллега Уткина рассказал комичную историю про Василия и Радимова 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Эном айс
1696741734
Технично хаманул. Победа по очкам в первом раунде.)
Ответить
Garrincha58
1696745343
Шнякова и Гыныча вообще бы не слышал несут словесный понос в эфире
Ответить
neveldomha
1696764041
Уткину только кёрлинг комментировать. Можно дважды с тоски сдохнуть. Сначала без звука, а потом с занудянским уткинским словопоносом.
Ответить
Владимир-Филиппов-vkontak
1696771464
Уся ваткин только критикует всех подряд. Хотя сам он просто пустое место. Очень большое, жирное, но всё-таки пустое место.
Ответить
Виторио
1696842647
Шнякин лучший ведущий.
Ответить
Главные новости
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
1
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
2
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
1
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
4
Сафонов дал часовое интервью на французском языке: «Это вопрос уважения к городу и «ПСЖ»
13:18
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
2
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
Все новости
Все новости
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
2
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
4
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
2
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
3
Шалимов – о судействе в РПЛ: «Соболев ударил сильно, а его ударили не очень?»
12:27
1
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
1
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
3
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
4
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
4
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
11
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
16
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+