Уткин рассказал, что ему не нравится комментатор Шнякин – Дмитрий ответил

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин ответил видеоблогеру Василию Уткину.

Уткин сегодня написал, что ему не нравится, как комментирует Шнякин.

Это случилось после выхода команды Уткина «Эгриси» в полуфинал Медиалиги.

Шнякин комментирует футбол более 10 лет.

«Как же его неподдельно триггерит:). То иронию насчет Сергея Лапочкина не отсканировал. То три раза за месяц (на разных площадках) рассказал, какое говно комментатор Шнякин. Хотя до этого несколько лет молчал, записывал вместе озвучку FIFA-онлайн, не забывал спросить, есть ли интересные игроки в ЛФЛ [для «Эгриси»] и не помогу ли с попаданием «Эгриси» в Медиалигу.

Василий, ну ты хоть встань разок за весь матч и обними своих красавцев.

С победой, удачи в полуфинале Медиалиги! Рад за вашу классную, на удивление честную и чистую для такого президента банду», – написал Шнякин.