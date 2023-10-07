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    • «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд», 8 тур чемпионата Англии на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 17:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделеф, Амрабат, Варан, Далот, Маунт, Фернандеш, Рэшфорд, Каземиро, Антони, Хойлунн.

    Главный тренер: Эрик тен Хааг

    «Брентфорд»: Флеккен, Пиннок, Айер, Коллинс, Хики, Нергор, Йенсен, Джанельт, Расмуссен, Висса, Мбеумо.

    Главный тренер: Томас Франк

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»:

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    Источник: Бомбардир

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    07.10.2023 15:33
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