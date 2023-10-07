Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд», 8 тур чемпионата Англии на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 17:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделеф, Амрабат, Варан, Далот, Маунт, Фернандеш, Рэшфорд, Каземиро, Антони, Хойлунн.
Главный тренер: Эрик тен Хааг
«Брентфорд»: Флеккен, Пиннок, Айер, Коллинс, Хики, Нергор, Йенсен, Джанельт, Расмуссен, Висса, Мбеумо.
Главный тренер: Томас Франк
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»:
- Прямой эфир встречи покажет Sport3.tv;
- Также игру можно посмотреть на «Фонбет».
Источник: Бомбардир