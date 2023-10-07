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    • Аршавин раскрыл подробности обучения на тренера вместе с Мостовым

    Аршавин раскрыл подробности обучения на тренера вместе с Мостовым

    Андрей Аршавин рассказал, как Александр Мостовой учится на тренера.

    «Обучение проходит здорово, атмосфера фантастическая, много обсуждаем. Там, помимо меня, Игорь Денисов, Жирков Юра, звездная компания, 15 человек. Интересно.

    Насчет тренера? Посмотрим, как сложится. Пока есть возможность получить лицензию А через год, если все сложится удачно. Но домашних заданий столько, что нужно работу отложить и только ими заниматься. Как справимся, посмотрим дальше.

    Александр Мостовой – главный критик всего. Он там слышит то, чего никогда не слышал за свои 30 или 40 лет, пока был в футболе. Сокрушается по этому поводу. Но старается», – заявил Аршавин.

    • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
    • Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
    • Процесс обучения стартовал в августе.

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    Источник: «Матч ТВ»

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