Хусаинов анонсировал судейскую ошибку в матче «Спартак» – ЦСКА

Бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов оценил выбор арбитров на матч 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«На мой взгляд, Евгений Турбин не просто может ошибиться на VAR, а непременно должен совершить ошибку. Он является в большой степени великолепным теоретиком, но никак не практиком, что имеет большее значение при такой работе.

Позволю себе сказать, что считаю довольно непрофессиональным выбор судейской бригады на матч», – сказал Хусаинов.