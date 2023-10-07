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    • Хусаинов анонсировал судейскую ошибку в матче «Спартак» – ЦСКА

    Хусаинов анонсировал судейскую ошибку в матче «Спартак» – ЦСКА

    Бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов оценил выбор арбитров на матч 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

    «На мой взгляд, Евгений Турбин не просто может ошибиться на VAR, а непременно должен совершить ошибку. Он является в большой степени великолепным теоретиком, но никак не практиком, что имеет большее значение при такой работе.

    Позволю себе сказать, что считаю довольно непрофессиональным выбор судейской бригады на матч», – сказал Хусаинов.

    • Матч на «Открытие Арене» состоится 8 октября.
    • В поле будет судить петербуржец Кирилл Левников.
    • Для него это 1-й матч между «Спартаком» и ЦСКА.

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    Источник: RT

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +243

      Клубничный 2 часа назад

      Не важно из какого города свистун, явно он будет подсвистывать ненавистной тарасовке!!!

      И вот уже проффи отписался - он полностью со мной согласен!!!

      0
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      Рейтинг: +243

      Клубничный > Клубничный 2 часа назад

      И не важно как будут тянуть вонючий спартаг, (может и без удалений обойдется, но всем понимающим понятно - рыл будут тащить)

      Позор мазутной тарасовке, стыдно за них, ой как стыдно!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +243

      Клубничный > Клубничный 2 часа назад

      И никого из наших - а вот я задолго до начала матча уже чую, уже знаю, что свистун опять подгадит в пользу спартака!

      Позор рылам!!!

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      Рейтинг: +4232

      шахта Заполярная > Клубничный 1 час назад

      Дура ты.

      0
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      Рейтинг: +35523

      VVM1964 > шахта Заполярная 22 минуты назад

      Скоро только они и останутся на бомбардире ((( Впрочем они тоже исчезнут сразу - т.к. у них нет ни мыслей ни здравых рассуждений о футбол, они могут только источать весьма дурной запах и гоготать ((( - бандерлоги ... и я их не осуждаю ( они такие какие есть - мы же не возмущаемся что есть плесень ) - я констатирую факт ... А плесень должна питаться - подохнет, когда мы уйдем ...

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      Рейтинг: +4232

      шахта Заполярная > VVM1964 11 минут назад

      Хорошо написал.

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