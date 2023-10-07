Хусаинов анонсировал судейскую ошибку в матче «Спартак» – ЦСКА

Не важно из какого города свистун, явно он будет подсвистывать ненавистной тарасовке!!!
И вот уже проффи отписался - он полностью со мной согласен!!!
Бывший судья чемпионата России Сергей Хусаинов оценил выбор арбитров на матч 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.
«На мой взгляд, Евгений Турбин не просто может ошибиться на VAR, а непременно должен совершить ошибку. Он является в большой степени великолепным теоретиком, но никак не практиком, что имеет большее значение при такой работе.
Позволю себе сказать, что считаю довольно непрофессиональным выбор судейской бригады на матч», – сказал Хусаинов.
- Матч на «Открытие Арене» состоится 8 октября.
- В поле будет судить петербуржец Кирилл Левников.
- Для него это 1-й матч между «Спартаком» и ЦСКА.