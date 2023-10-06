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    • Президент «Урала» Иванов рассказал, сколько лет не пьет и не курит

    Президент «Урала» Иванов рассказал, сколько лет не пьет и не курит

    Григорий Иванов, президент «Урала», сообщил, что отказался от вредных привычек.

    «Отношения с алкоголем? Пока никак. Не хочу пить. Вообще не пью шесть лет. Зачем пить? Че хорошего?

    Курить тоже бросил. Играл в мини-футбол, посчитал, что будет легче играть, если бросить. Встал утром и сказал себе: «Все, больше не курю». Лет 30 уже не курю. То же самое с алкоголем. Проснулся и понял, что больше не хочу. Чем старше становишься, тем хуже отходишь», – сказал Иванов.

    • 62-летний Иванов возглавляет «Урал» с 2003 года.
    • С 1996 года он занимает президентский пост в мини-футбольной «Синаре».
    • «Урал» идет в РПЛ 8-м, хотя по ходу сезона лидировал.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    06.10.2023 21:12
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