В субботу, 7 октября, «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Брентфордом». Игра состоится в рамках 8 тура чемпионата Англии по футболу. Игра начнется в 17:00 по мск.

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» идет на десятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе три победы и четыре поражения. Команда забила четыре гола и пропустила семь мячей. В активе подопечных Эрика тен Хаага девять очков.

«Брентфорд»

Команда идет на четырнадцатом месте в турнирной таблицы, имея в своем активе семь очков. Команда выиграла один матч, четыре встречи сыграла вничью и потерпела два поражения. С разницей забитых мячей у команды полный паритет – десять забитых против десяти пропущенных голов

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 18 матчей, в которых «Манчестер Юнайтед» выиграл девять встреч. 6 раз побеждал «Брентфорд». Подопечные тен Хаага забили 37 мячей, а «Брентфорд» отличился 30 голами.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Брентфорд»

В предстоящей встрече, на наш взгляд, «Манчестер Юнайтед» выглядит фаворитом встречи. Несмотря на не самое выразительное выступление в АПЛ, команда тен Хаага должна брать три очка. Наш прогноз – победа «МЮ» (1.77).