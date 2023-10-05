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  • Уткин отреагировал на поражения «Спартака» от «Крыльев» и «Динамо» с общим счетом 0:7

Уткин отреагировал на поражения «Спартака» от «Крыльев» и «Динамо» с общим счетом 0:7

5 октября 2023, 19:26
3

Журналист Василий Уткин отреагировал на разгромные поражения «Спартака» в двух последних матчах.

  • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
  • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

«Спартак» просиял 4 пропущенными голами в Самаре. Я много язвил по поводу поражения «Зенита» в Оренбурге, первого поражения в истории дерби, которое называется «эль-газико».

И вот кто-то из вас задал мне вопрос в комментах: ну неужели поражение «Зенита» более значимо, чем поражение «Спартака» в Самаре со счетом 0:4? Ну, да, конечно, это более значимо. Потому что к лихорадке «Спартака» уже все привыкли – там может быть то густо, то пусто.

Сейчас вот, после кубкового матча с «Динамо», который не имел для «Спартака» решающего спортивного значения, у «Спартака» 0:7 в двух матчах – это не особенно привычно.

Каждый состав Абаскаля на каждую игру и даже управление по ходу матча – это загадка из загадок. Обычно, когда тренера увольняют, к нему довольно быстро пропадает интерес. Но если бы это было не так, то книга «Загадки Абаскаля» наверняка имела бы большой успех среди тактических гиков.

И второе. «Спартак» был разгромлен, но нельзя же сказать, что он поплыл или развалился. «Спартак» как медведь, который иногда лезет на выставленные вилы или рогатину, собственным весом насаживая себя все сильнее и сильнее.

«Спартак» обыгрывают, а он продолжает делать то, к чему его подвигла тренерская установка. По-своему это даже проявление настоящего мужского характера, но упорствовать в глупости – некоторые считают, что это вообще национальная черта, – это просто упрямство, первый признак глупости», – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Динамо Уткин Василий
Комментарии (3)
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Красногвардейчик
1696526533
Когда это ржавое чудо прыгало у армейской скамейки и кричало...фейрплей!!! фейерплей.....уже тогда было ясно что это просто возбуждённый придурок, а не тренер
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Alemann
1696530911
Кого-то еще интересует, что там в очередной раз выперднул Уткин?
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alex1951
1696532873
Товарищ Уткин-Пузо... Я далеко не против вас.... Однако ваш пасквиль обубликовала ,,Бомба,, а тут ,местное население ,за редким исключением,не понимает ваших заумных текстов...Мораль. Выражайтесь прощще. Всего лишь. Вам в России и без этого не фонтан!
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