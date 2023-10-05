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    • Уткин отреагировал на поражения «Спартака» от «Крыльев» и «Динамо» с общим счетом 0:7

    Уткин отреагировал на поражения «Спартака» от «Крыльев» и «Динамо» с общим счетом 0:7

    Журналист Василий Уткин отреагировал на разгромные поражения «Спартака» в двух последних матчах.

    • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
    • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

    «Спартак» просиял 4 пропущенными голами в Самаре. Я много язвил по поводу поражения «Зенита» в Оренбурге, первого поражения в истории дерби, которое называется «эль-газико».

    И вот кто-то из вас задал мне вопрос в комментах: ну неужели поражение «Зенита» более значимо, чем поражение «Спартака» в Самаре со счетом 0:4? Ну, да, конечно, это более значимо. Потому что к лихорадке «Спартака» уже все привыкли – там может быть то густо, то пусто.

    Сейчас вот, после кубкового матча с «Динамо», который не имел для «Спартака» решающего спортивного значения, у «Спартака» 0:7 в двух матчах – это не особенно привычно.

    Каждый состав Абаскаля на каждую игру и даже управление по ходу матча – это загадка из загадок. Обычно, когда тренера увольняют, к нему довольно быстро пропадает интерес. Но если бы это было не так, то книга «Загадки Абаскаля» наверняка имела бы большой успех среди тактических гиков.

    И второе. «Спартак» был разгромлен, но нельзя же сказать, что он поплыл или развалился. «Спартак» как медведь, который иногда лезет на выставленные вилы или рогатину, собственным весом насаживая себя все сильнее и сильнее.

    «Спартак» обыгрывают, а он продолжает делать то, к чему его подвигла тренерская установка. По-своему это даже проявление настоящего мужского характера, но упорствовать в глупости – некоторые считают, что это вообще национальная черта, – это просто упрямство, первый признак глупости», – сказал Уткин в видео на своем ютуб-канале.

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    Источник: Sports.ru

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    05.10.2023 19:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11784

      alex1951 19 часов назад

      Товарищ Уткин-Пузо... Я далеко не против вас....
      Однако ваш пасквиль обубликовала ,,Бомба,,
      а тут ,местное население ,за редким исключением,не понимает ваших заумных текстов...Мораль. Выражайтесь прощще. Всего лишь. Вам в России и без этого не фонтан!

      0
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      Рейтинг: +586

      Alemann 19 часов назад

      Кого-то еще интересует, что там в очередной раз выперднул Уткин?

      0
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      Рейтинг: +2537

      Красногвардейчик 20 часов назад

      Когда это ржавое чудо прыгало у армейской скамейки и кричало...фейрплей!!! фейерплей.....уже тогда было ясно что это просто возбуждённый придурок, а не тренер

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