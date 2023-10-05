Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» и «Серветт», 2-й тур группового этапа Лиги Европы на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2023 в 22:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Рома»: Свилар, Кристанте, Н'Дика, Манчини, Паредес, Челик, Ауар, Бове, Эль-Шаарави, Белотти, Лукаку.
Главный тренер: Жозе Моуринью
«Серветт»: Фрик, Тсунемото, Мазику, Северин, Воуллоз, Ондуа, Стевановчи, Антунес, Кутеса, Кривелли, Бедиа.
Главный тренер: Рене Вейлер
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Рома» – «Серветт»
- Матч можно посмотреть на «Матч! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»