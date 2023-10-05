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    • «Рома» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023

    «Рома» – «Серветт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» и «Серветт», 2-й тур группового этапа Лиги Европы на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2023 в 22:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Рома»: Свилар, Кристанте, Н'Дика, Манчини, Паредес, Челик, Ауар, Бове, Эль-Шаарави, Белотти, Лукаку.

    Главный тренер: Жозе Моуринью

    «Серветт»: Фрик, Тсунемото, Мазику, Северин, Воуллоз, Ондуа, Стевановчи, Антунес, Кутеса, Кривелли, Бедиа.

    Главный тренер: Рене Вейлер

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Рома» – «Серветт»

    Рома-Серветт Смотреть онлайн

    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2023 16:44
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