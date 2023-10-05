Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Украина призвала ФИФА и УЕФА отменить решения по допуску сборных России до 17 лет

    Украина призвала ФИФА и УЕФА отменить решения по допуску сборных России до 17 лет

    Украина потребовала у ФИФА и УЕФА отменить решения по допуску юниорских сборных России на международные турниры.

    • Ранее УЕФА и ФИФА предложили допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
    • Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также без возможности играть на территории РФ.
    • О бойкоте матчей с Россией уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.

    Минспорт Украины выпустил заявление, в котором призвал ФИФА и УЕФА отменить решение о допуске команд из России.

    Организация также попросила все страны-ассоциации УЕФА присоединиться к бойкоту матчей и турниров с участием россиян.

    Новости по теме
    Тренер сборной России прокомментировал решения ФИФА и УЕФА о допуске юниорских команд
    Европейская сборная публично согласилась играть с Россией-U17 7
    Вице-президент УЕФА назвал дату окончательного решения по допуску сборных России до 17 лет
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2023 14:55
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2050

      morgan59 19 часов назад

      Их самих скоро выгонят отовсюду, и из Европы, и из МОК, УЕФА ,ФИФА , а они никак не поймут, ,что как только они перестанут быть нужны Америке, так и наступит полное фиаско.а осталось 6,5 недель.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +936

      bratskij 5 октября, 17:11

      Дурилки дырявые никак не поймут, что их уже отчпокали во все дыры. Скоро этой деревни и на картах то не будет, а они все петушатся и петушатся.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +137

      ramblernasheveverything > bratskij 21 час назад

      без флага, гимна===
      Ну так пущай бегают.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1396

      Айболид > ramblernasheveverything 20 часов назад

      Марш на позиции , дезертир ссыкливый !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +936

      bratskij > Айболид 20 часов назад

      Чесоточный дупло залепи.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +137

      ramblernasheveverything > bratskij 10 часов назад

      Ты дезертир ссыкливый ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +936

      bratskij > ramblernasheveverything 9 часов назад

      Ты вафлер куда воткнулся?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4905

      Oldtrafford83 5 октября, 16:03

      Пусть йух идут со своими призывами!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16640

      Алексей З 5 октября, 15:13

      Это уже было.
      Не надоело одно и тоже выкладывать ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5165

      Бомбардиръ > Алексей З 5 октября, 15:16

      Да нет, это хοхлы без умолку тараторят своё)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6410

      AtticusFinch > Алексей З 5 октября, 15:16

      А ты на этих мерзавцев из бомбардира в Гаагский трибунал подай жалобу - у тебя ж там подвязы! =)) А то совсем обнаглели, Лешику уже и почитать новенького нечего)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16640

      Алексей З > AtticusFinch 5 октября, 15:21

      Хсос , тебя кто звал ?
      Чупа-чупс возьми , потренеруйся.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6410

      AtticusFinch > Алексей З 5 октября, 15:23

      Ты за метлой -то своей следи - и мне свои петушиные европейские ценности не навязывай!

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16640

      Алексей З > AtticusFinch 5 октября, 15:26

      Хсос, посасывай и не отвлекайся.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6410

      AtticusFinch > Алексей З 5 октября, 15:31

      пернатый - ищи своих на других сайтах) странные у тебя фантазии) видимо европейские ценности голову совсем проели))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4905

      Oldtrafford83 > AtticusFinch 5 октября, 16:05

      А ему отвечать по сути нечего ибо мозгов только на нытьё и оскорбления хватает, так и не привёл свои источники инфы по поводу массовой гибели людей на Укр

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6410

      AtticusFinch > Oldtrafford83 5 октября, 16:40

      Я думаю может у него просто родственники там живут , плюс очень часто проскакивает ненависть к власти и всему отечественному -мне тоже многое не нравится, но нельзя же просто тупо всё отрицать, есть же и положительные моменты в чем-то ! я знал много таких людей - вроде и верующий и образованный - а чуть что орет "да чтоб вы сдохли и горите все в аду" ...Эдакий комочек наэлектризованный озлобленный комочек говна", который считает себя умней всех вокруг, а своё **-нутое мнение истинной в последней инстанции...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6410

      AtticusFinch > Алексей З 5 октября, 16:41

      Че притих содомит))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16640

      Алексей З > AtticusFinch 5 октября, 16:43

      С тобой не разговаривать , а в рот надо засунуть.
      Не имею такой возможности , и на тебя хсоса время тратить не хочу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4905

      Oldtrafford83 > AtticusFinch 23 часа назад

      Да он просто по жизни обиженный и пытается везде вставить свои 5 копеек)

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+