Украина призвала ФИФА и УЕФА отменить решения по допуску сборных России до 17 лет

Их самих скоро выгонят отовсюду, и из Европы, и из МОК, УЕФА ,ФИФА , а они никак не поймут, ,что как только они перестанут быть нужны Америке, так и наступит полное фиаско.а осталось 6,5 недель.
Украина потребовала у ФИФА и УЕФА отменить решения по допуску юниорских сборных России на международные турниры.
- Ранее УЕФА и ФИФА предложили допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
- Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также без возможности играть на территории РФ.
- О бойкоте матчей с Россией уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.
Минспорт Украины выпустил заявление, в котором призвал ФИФА и УЕФА отменить решение о допуске команд из России.
Организация также попросила все страны-ассоциации УЕФА присоединиться к бойкоту матчей и турниров с участием россиян.