Украина призвала ФИФА и УЕФА отменить решения по допуску сборных России до 17 лет

Украина потребовала у ФИФА и УЕФА отменить решения по допуску юниорских сборных России на международные турниры.

Ранее УЕФА и ФИФА предложили допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.

Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также без возможности играть на территории РФ.

О бойкоте матчей с Россией уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.

Минспорт Украины выпустил заявление, в котором призвал ФИФА и УЕФА отменить решение о допуске команд из России.

Организация также попросила все страны-ассоциации УЕФА присоединиться к бойкоту матчей и турниров с участием россиян.