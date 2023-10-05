Зарема назвала человека, при котором «Спартак» не дошел бы до нынешней ситуации

Зарема Салихова дала комментарий после крупного поражения «Спартака» в матче с «Динамо» (0:3).

Супруга Леонида Федуна уверена, что бывший спортивный директор клуба Лука Каттани не довел бы команду до таких результатов.

«Вопросы [об отставке] надо задавать спортивному директору. Раньше был один Лука [Каттани], теперь весь «Лукойл». Лука не довел бы такой ситуации», – сказала Зарема.