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    • Зарема назвала человека, при котором «Спартак» не дошел бы до нынешней ситуации

    Зарема назвала человека, при котором «Спартак» не дошел бы до нынешней ситуации

    Зарема Салихова дала комментарий после крупного поражения «Спартака» в матче с «Динамо» (0:3).

    Супруга Леонида Федуна уверена, что бывший спортивный директор клуба Лука Каттани не довел бы команду до таких результатов.

    «Вопросы [об отставке] надо задавать спортивному директору. Раньше был один Лука [Каттани], теперь весь «Лукойл». Лука не довел бы такой ситуации», – сказала Зарема.

    • «Спартак» проиграл в последних двух матчах с общим счетом 0:7.
    • 8 октября команда сыграет против ЦСКА.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    05.10.2023 06:20
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11867

      alp 5 октября, 08:53

      неужели она о федуне?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5180

      Ziklop 5 октября, 08:39

      думал она себя предложит, как Мостовой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1575

      SLADE2019 5 октября, 08:17

      Уж на этот счет могла и помолчать. Да и ситуация далека от критической. На кубок вообще не стоит особо оглядываться. А ЦСКА надо выносить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +944

      JIEGEHDA 5 октября, 07:54

      Да очень жаль что Зарема и Федун ушли . Ведь были только победы . И нужные люди . Тренера меняли раз в 5-6 сезонов и то тренер на повышение уходил по собственному . А так все же было круто и спокойно . Не меняли тренеров как перчатки не меняли руководство и весь менеджмент .
      Да и в таких ситуациях не бывали . Ну там максимум было 10 место . Но 10 место в год столетия не значит все плохо . Даже Заремба ???

      4
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