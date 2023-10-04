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    • Президент «Урала» – об ОПГ «Уралмаш»: «Конечно, всех их знаю, без них футбола в Екатеринбурге не было бы»

    Президент «Урала» – об ОПГ «Уралмаш»: «Конечно, всех их знаю, без них футбола в Екатеринбурге не было бы»

    Григорий Иванов, президент «Урала», высказался о так называемой ОПГ «Уралмаш».

    «Уралмаш – это район города. Многие предполагают, что это ОПГ? Нет, конечно, это район города. У нас всегда в центре был хоккей, а футбол на Уралмаше.

    Была ли ОПГ? Это не ко мне вопросы. Конечно, я их всех знаю, но почему я должен их называть ОПГ? Это же суд должен сказать, что они преступная группировка. Суд этого не сделал.

    Это были просто местные бизнесмены из района Уралмаш? Да, конечно, они жили здесь, потом у них появился свой бизнес, уже состоявшиеся люди. Хочу сказать за футбол: если бы не они, то его бы в Екатеринбурге не было.

    В 90-х бизнес был специфический? У всех был такой, надо уже забыть эти 90-е годы и двигаться дальше», – сказал Иванов.

    • 62-летний Иванов возглавляет «Урал» с 2003 года.
    • С 1996 года он занимает президентский пост в мини-футбольной «Синаре».
    • «Урал» идет в РПЛ 8-м, хотя по ходу сезона лидировал.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    04.10.2023 11:01
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6964

      Давид59 4 октября, 12:53

      Согласен. Надо двигаться дальше. Но пока что в обратную сторону.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8938

      Беспонтий 4 октября, 11:53

      повеяло родным
      малиновый пиджак вишнёвая девятка
      ну а в итоге место сохранить
      в десятке

      6
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