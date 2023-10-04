«Урал» и «Локомотив» сыграют в матче 11-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в субботу, 7 октября.
- Встреча пройдет в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».
- Начало – в 12:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Урал» – «Локомотив»
- победа «Урала» – 2.65
- ничья – 3.55
- победа «Локомотива» – 2.65
Источник: «Бомбардир»