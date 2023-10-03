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  • В «Ростове» назвали две причины плохих результатов на старте сезона

В «Ростове» назвали две причины плохих результатов на старте сезона

3 октября 2023, 21:11
1

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц оценил результаты команды в этом сезоне после поражения от «Локомотива» (1:3) в Фонбет Кубке России.

– Вас устраивает как работает Карпин?

– Да.

– С чем может быть связано то, что «Ростов» не набирает нужное количество очков?

– Для этого много причин: синдром второго сезона, молодая команда.

– Как оцените сегодняшнюю игру?

– Пускай тренерский штаб оценивает.

– Вы довольны, как команда поработала на трансферном рынке?

– А у нас были какие-то другие варианты? Мы довольны трансферами.

  • «Ростов» идет на 12-м месте в РПЛ.
  • Клуб занимает 3-ю строчку в группе Кубка России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Ростов
Комментарии (1)
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FCSpartakM
1696356979
Синдром Валеры и все, что тут объяснять. Ну не тянет он в долгую. Да и какой синдром второго сезона? он в команде больше пяти лет уже.
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