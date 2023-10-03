В «Ростове» назвали две причины плохих результатов на старте сезона

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц оценил результаты команды в этом сезоне после поражения от «Локомотива» (1:3) в Фонбет Кубке России.
– Вас устраивает как работает Карпин?
– Да.
– С чем может быть связано то, что «Ростов» не набирает нужное количество очков?
– Для этого много причин: синдром второго сезона, молодая команда.
– Как оцените сегодняшнюю игру?
– Пускай тренерский штаб оценивает.
– Вы довольны, как команда поработала на трансферном рынке?
– А у нас были какие-то другие варианты? Мы довольны трансферами.
- «Ростов» идет на 12-м месте в РПЛ.
- Клуб занимает 3-ю строчку в группе Кубка России.
Источник: Sport24