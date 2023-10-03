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    • В «Ростове» назвали две причины плохих результатов на старте сезона

    В «Ростове» назвали две причины плохих результатов на старте сезона

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц оценил результаты команды в этом сезоне после поражения от «Локомотива» (1:3) в Фонбет Кубке России.

    – Вас устраивает как работает Карпин?

    – Да.

    – С чем может быть связано то, что «Ростов» не набирает нужное количество очков?

    – Для этого много причин: синдром второго сезона, молодая команда.

    – Как оцените сегодняшнюю игру?

    – Пускай тренерский штаб оценивает.

    – Вы довольны, как команда поработала на трансферном рынке?

    – А у нас были какие-то другие варианты? Мы довольны трансферами.

    • «Ростов» идет на 12-м месте в РПЛ.
    • Клуб занимает 3-ю строчку в группе Кубка России.

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    Источник: Sport24

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    03.10.2023 21:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1046

      FCSpartakM 3 октября, 21:16

      Синдром Валеры и все, что тут объяснять. Ну не тянет он в долгую. Да и какой синдром второго сезона? он в команде больше пяти лет уже.

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