В «Ростове» назвали две причины плохих результатов на старте сезона

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц оценил результаты команды в этом сезоне после поражения от «Локомотива» (1:3) в Фонбет Кубке России.

– Вас устраивает как работает Карпин?

– Да.

– С чем может быть связано то, что «Ростов» не набирает нужное количество очков?

– Для этого много причин: синдром второго сезона, молодая команда.

– Как оцените сегодняшнюю игру?

– Пускай тренерский штаб оценивает.

– Вы довольны, как команда поработала на трансферном рынке?

– А у нас были какие-то другие варианты? Мы довольны трансферами.