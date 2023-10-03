Личка отреагировал на проблемы «Спартака» и Абаскаля

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о проблемах «Спартака» перед матчем в Фонбет Кубке России.

– Впереди – «Спартак». Вокруг вашего соперника творится информационный ад, Абаскаль под невероятным давлением. Это вам поможет в среду?

– Поможет или не поможет – нам надо смотреть на самих себя. Проблемы «Спартака» – это проблемы «Спартака», пусть они их решают сами. Нам надо решать свои проблемы. Главную проблему мы с вами уже проговорили, это отсутствие голов. Думаю, нам нужен менталитет победителя.

Я не против, если мы такие сложные игры, как с «Ахматом», будем выигрывать 1:0, тут главное сам факт победы. Через волевые 1:0 или 2:1 можно сделать маленький шаг вперед в вопросе построения успешного коллектива.

Как вы помните, «Спартак» дважды нас обыграл, и сейчас – уже третья игра в этом сезоне. Нам нужен реванш.

– Эти поражения – дополнительная мотивация для вас?

– Конечно. Тем более, игра у нас на домашнем стадионе, нам хотелось бы реабилитироваться. Нужно подойти к матчу с холодной головой и голодными, чтобы наконец‑то забить больше соперника.

С любым счетом, но нам надо обязательно побеждать в среду. Уверен, что эти поражения – мотивация не только для меня, но и для ребят. Нам нужна именно победа.