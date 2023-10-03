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Личка отреагировал на проблемы «Спартака» и Абаскаля

3 октября 2023, 13:19
8

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о проблемах «Спартака» перед матчем в Фонбет Кубке России.

– Впереди – «Спартак». Вокруг вашего соперника творится информационный ад, Абаскаль под невероятным давлением. Это вам поможет в среду?

– Поможет или не поможет – нам надо смотреть на самих себя. Проблемы «Спартака» – это проблемы «Спартака», пусть они их решают сами. Нам надо решать свои проблемы. Главную проблему мы с вами уже проговорили, это отсутствие голов. Думаю, нам нужен менталитет победителя.

Я не против, если мы такие сложные игры, как с «Ахматом», будем выигрывать 1:0, тут главное сам факт победы. Через волевые 1:0 или 2:1 можно сделать маленький шаг вперед в вопросе построения успешного коллектива.

Как вы помните, «Спартак» дважды нас обыграл, и сейчас – уже третья игра в этом сезоне. Нам нужен реванш.

– Эти поражения – дополнительная мотивация для вас?

– Конечно. Тем более, игра у нас на домашнем стадионе, нам хотелось бы реабилитироваться. Нужно подойти к матчу с холодной головой и голодными, чтобы наконец‑то забить больше соперника.

С любым счетом, но нам надо обязательно побеждать в среду. Уверен, что эти поражения – мотивация не только для меня, но и для ребят. Нам нужна именно победа.

  • «Динамо» примет «Спартак» в среду, 4 октября.
  • Начало матча – в 16:45.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Спартак Динамо Личка Марцел Абаскаль Гильермо
Комментарии (8)
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2easy
1696331295
Заколебали со своим гей-клубом. Пофиг на этот спартык, абассаля и т.п.
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ivany4
1696332397
Хотелось бы спросить умника "матч тв" - а какие проблемы у Спартака в кубке России? - Вот уроды!(С)
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Taps
1696336995
Динпмо - победы ! и пох гей-клуб.
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alefreddy
1696351399
в кубке все хорошо не по теме вопрос
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