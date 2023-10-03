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    Личка отреагировал на проблемы «Спартака» и Абаскаля

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о проблемах «Спартака» перед матчем в Фонбет Кубке России.

    – Впереди – «Спартак». Вокруг вашего соперника творится информационный ад, Абаскаль под невероятным давлением. Это вам поможет в среду?

    – Поможет или не поможет – нам надо смотреть на самих себя. Проблемы «Спартака» – это проблемы «Спартака», пусть они их решают сами. Нам надо решать свои проблемы. Главную проблему мы с вами уже проговорили, это отсутствие голов. Думаю, нам нужен менталитет победителя.

    Я не против, если мы такие сложные игры, как с «Ахматом», будем выигрывать 1:0, тут главное сам факт победы. Через волевые 1:0 или 2:1 можно сделать маленький шаг вперед в вопросе построения успешного коллектива.

    Как вы помните, «Спартак» дважды нас обыграл, и сейчас – уже третья игра в этом сезоне. Нам нужен реванш.

    – Эти поражения – дополнительная мотивация для вас?

    – Конечно. Тем более, игра у нас на домашнем стадионе, нам хотелось бы реабилитироваться. Нужно подойти к матчу с холодной головой и голодными, чтобы наконец‑то забить больше соперника.

    С любым счетом, но нам надо обязательно побеждать в среду. Уверен, что эти поражения – мотивация не только для меня, но и для ребят. Нам нужна именно победа.

    • «Динамо» примет «Спартак» в среду, 4 октября.
    • Начало матча – в 16:45.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.10.2023 13:19
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +3413

      alefreddy 3 октября, 19:43

      в кубке все хорошо не по теме вопрос

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Taps 3 октября, 15:43

      Динпмо - победы ! и пох гей-клуб.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11907

      ivany4 3 октября, 14:26

      Хотелось бы спросить умника "матч тв" - а какие проблемы у Спартака в кубке России?
      - Вот уроды!(С)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +259

      Amorphis > ivany4 4 октября, 06:58

      Хотелось бы напомнить главного спонсора матч ТВ) у них даже в рекламном ролике, болезнь Спартака

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +50

      2easy 3 октября, 14:08

      Заколебали со своим гей-клубом. Пофиг на этот спартык, абассаля и т.п.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +377

      Александр.Т. > 2easy 3 октября, 15:04

      Это говорит что Спартак самый популярный клуб в России.

      3
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      ...
      Рейтинг: +5902

      neim > Александр.Т. 3 октября, 17:21

      Самый скандальный, а не популярный !

      0
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      Рейтинг: +377

      Александр.Т. > neim 5 октября, 11:57

      Скандалов бы не было если бы не был популярным ))

      0
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