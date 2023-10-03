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    Хвича назвал свою футбольную мечту

    Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал включение в число номинантов на «Золотой мяч».

    «Не думал, что такое будет возможно. Такие вещи заставляют чувствовать, что если полностью отдаваться любимому делу, то все окупится.

    Мечтаю когда-нибудь выиграть «Золотой мяч», – сказал Хвича.

    • На прошлой неделе Хвича забил первый гол за полгода.
    • По итогам прошлого сезона его номинировали на «Золотой мяч».
    • Грузинского вингера признали лучшим игроком Серии А в сезоне-2022/23 и лучшим молодым футболистом ЛЧ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.10.2023 11:26
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