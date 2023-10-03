Хвича назвал свою футбольную мечту

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал включение в число номинантов на «Золотой мяч».
«Не думал, что такое будет возможно. Такие вещи заставляют чувствовать, что если полностью отдаваться любимому делу, то все окупится.
Мечтаю когда-нибудь выиграть «Золотой мяч», – сказал Хвича.
- На прошлой неделе Хвича забил первый гол за полгода.
- По итогам прошлого сезона его номинировали на «Золотой мяч».
- Грузинского вингера признали лучшим игроком Серии А в сезоне-2022/23 и лучшим молодым футболистом ЛЧ.
Источник: «Бомбардир»