Хвича назвал свою футбольную мечту

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал включение в число номинантов на «Золотой мяч».

«Не думал, что такое будет возможно. Такие вещи заставляют чувствовать, что если полностью отдаваться любимому делу, то все окупится.

Мечтаю когда-нибудь выиграть «Золотой мяч», – сказал Хвича.