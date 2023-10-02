Экс-динамовец Сазонов травмировался в матче Серии А и не сдержал слез

Центральный защитник «Торино» Саба Сазонов не смог доиграть матч 7-го тура Серии А против «Вероны» (0:0).
Экс-футболист «Динамо» травмировал правую ногу в середине первого тайма.
Степень серьезности повреждения пока неизвестна, но грузинский игрок покидал поле в слезах.
- Сазонов перешел в «Торино» из «Динамо» 31 августа.
- Сумма трансфера – 2,75 млн евро + бонусы + процент от будущей перепродажи.
- Итальянский клуб заключил с новичком контракт до 30 июня 2027 года.
Фото: твиттер Georgian Footy, кадр из трансляции
Источник: «Бомбардир»