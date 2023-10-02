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    • Экс-динамовец Сазонов травмировался в матче Серии А и не сдержал слез

    Экс-динамовец Сазонов травмировался в матче Серии А и не сдержал слез

    Центральный защитник «Торино» Саба Сазонов не смог доиграть матч 7-го тура Серии А против «Вероны» (0:0).

    Экс-футболист «Динамо» травмировал правую ногу в середине первого тайма.

    Степень серьезности повреждения пока неизвестна, но грузинский игрок покидал поле в слезах.

    • Сазонов перешел в «Торино» из «Динамо» 31 августа.
    • Сумма трансфера – 2,75 млн евро + бонусы + процент от будущей перепродажи.
    • Итальянский клуб заключил с новичком контракт до 30 июня 2027 года.

    Фото: твиттер Georgian Footy, кадр из трансляции

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2023 22:50
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +2143

      DMитрий 3 октября, 00:35

      Хвалю Сабу за: 1. Стремление к росту 2. Переход в Италию. Минус за: 1. Переход в Динамо 2. Выбор Грузии (быстро забыл паренек, кто и где его на данный уровень вывели)

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