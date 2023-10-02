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    Кокорин готов вернуться в сборную России

    Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, ответил, возможно ли возвращение игрока в сборную России.

    – Есть шанс когда‑либо в будущем увидеть Александра Кокорина в сборной России?

    – Думаю, что этот вопрос надо задать Валерию Карпину. Александр всегда доступен и будет рад возвращению в сборную России.

    Всe зависит от тренера – если Карпин захочет видеть в команде Кокорина, и не будет препятствий вызову в сборную, то Александр с удовольствием вернется.

    • Кокорина не вызывают в сборную с ноября 2017 года.
    • Он провел за национальную команду 48 матчей, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.10.2023 19:45
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2649

      Январь 59 2 октября, 21:50

      Раньше нужно было головой думать, а не бухать и по пьяне стульями махать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14993

      Skull_Boy 2 октября, 20:07

      Если только в сборную алкашей, то точно стартовый состав и капитанство

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1012

      Max Bobr 2 октября, 20:06

      Да не дай Бог!

      2
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