Кокорин готов вернуться в сборную России

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, ответил, возможно ли возвращение игрока в сборную России.

– Есть шанс когда‑либо в будущем увидеть Александра Кокорина в сборной России?

– Думаю, что этот вопрос надо задать Валерию Карпину. Александр всегда доступен и будет рад возвращению в сборную России.

Всe зависит от тренера – если Карпин захочет видеть в команде Кокорина, и не будет препятствий вызову в сборную, то Александр с удовольствием вернется.