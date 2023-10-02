Кокорин готов вернуться в сборную России

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Ариса» Александра Кокорина, ответил, возможно ли возвращение игрока в сборную России.
– Есть шанс когда‑либо в будущем увидеть Александра Кокорина в сборной России?
– Думаю, что этот вопрос надо задать Валерию Карпину. Александр всегда доступен и будет рад возвращению в сборную России.
Всe зависит от тренера – если Карпин захочет видеть в команде Кокорина, и не будет препятствий вызову в сборную, то Александр с удовольствием вернется.
- Кокорина не вызывают в сборную с ноября 2017 года.
- Он провел за национальную команду 48 матчей, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»