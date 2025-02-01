Чернов оценил оскорбительные слова Кокорина про РПЛ

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал резонансное высказывание Александра Кокорина.

Форвард «Ариса» заявил, что РПЛ была говном еще в 2019 году.

Кокорин поиграл в России за «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

В 2021 году нападающий перешел в «Фиорентину».

«Это мнение Кокорина. Как считает нужным, так и говорит. Я не согласен с этими словами.

В любом случае в РПЛ есть хорошие иностранцы. Уровень, может быть, где-то и просел, если сравнивать с ребятами, с которыми я начинал.

Потом мы лет через 20 скажем, что были чуть сильнее следующего поколения. Если он так считает, ничего страшного. Переживeм», – сказал Чернов.