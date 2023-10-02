«Я много заработал»: Слуцкий объяснил, почему не тренирует почти год

Бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему находится без работы.

«Почему я не работаю? Понимаете, у меня была настолько успешная и яркая карьера, и я так много заработал, что сейчас могу ходить куда угодно, как угодно и встречаться с самыми разными людьми, даже не всегда приятными», – сказал Слуцкий в эфире шоу «Импровизаторы».