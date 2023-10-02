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    • «Я много заработал»: Слуцкий объяснил, почему не тренирует почти год

    «Я много заработал»: Слуцкий объяснил, почему не тренирует почти год

    Бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему находится без работы.

    «Почему я не работаю? Понимаете, у меня была настолько успешная и яркая карьера, и я так много заработал, что сейчас могу ходить куда угодно, как угодно и встречаться с самыми разными людьми, даже не всегда приятными», – сказал Слуцкий в эфире шоу «Импровизаторы».

    • Слуцкий без работы с ноября 2022 года после увольнения из «Рубина».
    • В августе экс-тренер сборной России назвал журналиста «19-летним дебилом».
    • За это РФС оштрафовал его на 100 тысяч рублей и отстранил на один год условно.
    • В июне Слуцкий пародировал мастурбацию Артема Дзюбы в рамках шоу «Большое».

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2023 17:48
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102673

      zigbert 3 октября, 11:02

      Не удивительно. Слуцкий сейчас живет в другом мире далеким от футбола.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      яцык 2 октября, 22:52

      Какое оно чмо.пародировал мастурбацию

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9342

      vladik12 > яцык 3 часа назад

      И че? Это шоу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2218

      Fialet 2 октября, 20:28

      Просто все поняли, что бегемот тупой физрук, которому повезло оказаться в ЦСКА в нужный момент, когда там подобрался сильный сыгранный состав.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9342

      vladik12 > Fialet 3 часа назад

      Сомневаюсь, что если бы на месте Леонидаса тогда в ЦСКА оказались, например, Вы, то Вы бы тоже брали трофеи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1012

      Max Bobr 2 октября, 20:05

      Вот вам и все про российский футбол - я много заработал, а там хоть потоп

      1
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