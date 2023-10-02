Слуцкий не стал оспаривать наказание за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста

а какое отношение к этому эпизоду вообще имеет рфс? он не футбольный человек сейчас, говорил как частное лицо. чё рфс туда рыпнулся сразу?
Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий решил не оспаривать наказание комитета РФС по этике.
- Экс-тренер сборной России назвал корреспондента «РБ Спорт» 19-летним дебилом.
- Это его реакция на инцидент с участием журналиста и Артема Дзюбы.
- Комитет по этике отстранил Слуцкого от футбола на год условно и оштрафовал на 100 тысяч рублей.
«Леонид Слуцкий не подал апелляцию на решение комитета по этике РФС.
Время подачи апелляции после получения полного текста решения вышло», – сообщили в службе коммуникаций РФС.