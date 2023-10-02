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    • Слуцкий не стал оспаривать наказание за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста

    Слуцкий не стал оспаривать наказание за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий решил не оспаривать наказание комитета РФС по этике.

    • Экс-тренер сборной России назвал корреспондента «РБ Спорт» 19-летним дебилом.
    • Это его реакция на инцидент с участием журналиста и Артема Дзюбы.
    • Комитет по этике отстранил Слуцкого от футбола на год условно и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

    «Леонид Слуцкий не подал апелляцию на решение комитета по этике РФС.

    Время подачи апелляции после получения полного текста решения вышло», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

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    Источник: ТАСС

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    02.10.2023 14:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6462

      fakeid 2 октября, 16:37

      а какое отношение к этому эпизоду вообще имеет рфс? он не футбольный человек сейчас, говорил как частное лицо. чё рфс туда рыпнулся сразу?

      0
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      Рейтинг: +2767

      serglider > fakeid 2 октября, 17:10

      Дык, если бы в гражданском суде судили Леню, там бы его штрафанули максимум на 10 косарей, а то и меньше, а тут сотку сняли как здрасьте, при чем не в фонд государства, а частную лавочку РФС))) У нас, скоро все кому не лень будут устанавливать штрафы, за всю фигню от коммунальщиков до торговых точек.

      0
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      Рейтинг: +21951

      Cleaner 2 октября, 15:44

      А чего там оспаривать? Фразу «19-летний дебил»? Так это ВЕРНОЕ определение тому типу, про которого это сказано...

      0
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      Рейтинг: +864

      eugen-han 2 октября, 15:03

      Хитёр однако. А почему не стал, да потому что хочет до сих пор пребывать в статусе тренера якобы. Которым по факту он перестал быть. Он даже не шоу-мен, а просто клоун.

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