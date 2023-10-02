Слуцкий не стал оспаривать наказание за фразу «19-летний дебил» в адрес журналиста

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий решил не оспаривать наказание комитета РФС по этике.

Экс-тренер сборной России назвал корреспондента «РБ Спорт» 19-летним дебилом.

Это его реакция на инцидент с участием журналиста и Артема Дзюбы.

Комитет по этике отстранил Слуцкого от футбола на год условно и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

«Леонид Слуцкий не подал апелляцию на решение комитета по этике РФС.

Время подачи апелляции после получения полного текста решения вышло», – сообщили в службе коммуникаций РФС.