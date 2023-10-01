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    Депутат Жуков – о «Спартаке»: «Просто жалкое впечатление»

    Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков поделился наблюдениями от просмотра матча «Спартака» с «Крыльями Советов».

    Московская команда уступила со счетом 0:4. Клуб занимает пятое место в РПЛ.

    «Думаю, ни один человек не сможет ни понять, ни объяснить замены Абаскаля. Да дело и не в них. «Спартак» выглядел настолько бледно на фоне «Крылышек» – организованной команды, которая билась за победу. Красно-белые произвели просто жалкое впечатление.

    Спартаковские болельщики могут только мечтать, чтобы у них был такой тренер, как Осинькин. Игорь Витальевич сделал из команды без звезд коллектив, который идет в лидирующей группе и так играет. Этому можно только позавидовать», – сказал Жуков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.10.2023 23:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +377

      Александр.Т. 2 октября, 05:06

      Так вот именно нету зажравшихся футболистов , которые мутят воду

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