Депутат Жуков – о «Спартаке»: «Просто жалкое впечатление»

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков поделился наблюдениями от просмотра матча «Спартака» с «Крыльями Советов».

Московская команда уступила со счетом 0:4. Клуб занимает пятое место в РПЛ.

«Думаю, ни один человек не сможет ни понять, ни объяснить замены Абаскаля. Да дело и не в них. «Спартак» выглядел настолько бледно на фоне «Крылышек» – организованной команды, которая билась за победу. Красно-белые произвели просто жалкое впечатление.

Спартаковские болельщики могут только мечтать, чтобы у них был такой тренер, как Осинькин. Игорь Витальевич сделал из команды без звезд коллектив, который идет в лидирующей группе и так играет. Этому можно только позавидовать», – сказал Жуков.