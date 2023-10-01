Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» – «Ювентус», 7 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2023, в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Аталанта»: Муссо, Толой, Джимсити, Колашинац, Дзаппакоста, Руджерри, Де Рон, Эдерсон, Колмейнерс, Де Кетеларе, Лукман

Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини

«Ювентус»: Щесны, Данило, Бремер, Ругани, Маккени, Фаджоли, Локателли, Рабио, Камбьясо, Влахович, Кьеза

Главный тренер: Массимилиано Аллегри

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аталанта» – «Ювентус»

Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».

Игру будет транслировать «Фонбет».