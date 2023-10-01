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    • Кириченко назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ – это не «Краснодар» с 6-очковым преимуществом

    Кириченко назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ – это не «Краснодар» с 6-очковым преимуществом

    Бывший форвард ЦСКА, сборной России Дмитрий Кириченко оценил последние результаты «Зенита».

    «То, что победы могли приесться «Зениту» – полная глупость. «Зенит» нанес 31 удар по воротам в матче с «Оренбургом» (1:3). Понятно, что не очень удачно сыграли в обороне, плюс фактор удачи. Допускали моменты у своих ворот, особенно проблемы возникали после фланговых подач.

    Я бы не сказал, что «Зенит» играет плохо, на мой взгляд, они выглядят хорошо и однозначно остаются основными претендентами на чемпионство. Уход Малкома – большая потеря, человек мог сделать разницу в атаке. Но с командной точки зрения «Зенит» не стал играть хуже», – сказал Кириченко.

    • «Зенит» после 10 туров отстает от 1-го места на 7 очков.
    • Лидирует с 6-очковым преимуществом «Краснодар».
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.10.2023 14:34
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2649

      Январь 59 1 октября, 20:58

      Тот факт, что Краснодару могут помешать , вполне вероятен. Тот факт, что Зенит будут тащить, тоже вполне верный.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18036

      Garrincha58 1 октября, 19:07

      сказочник иди проспись

      1
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