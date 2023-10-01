Кириченко назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ – это не «Краснодар» с 6-очковым преимуществом

Бывший форвард ЦСКА, сборной России Дмитрий Кириченко оценил последние результаты «Зенита».
«То, что победы могли приесться «Зениту» – полная глупость. «Зенит» нанес 31 удар по воротам в матче с «Оренбургом» (1:3). Понятно, что не очень удачно сыграли в обороне, плюс фактор удачи. Допускали моменты у своих ворот, особенно проблемы возникали после фланговых подач.
Я бы не сказал, что «Зенит» играет плохо, на мой взгляд, они выглядят хорошо и однозначно остаются основными претендентами на чемпионство. Уход Малкома – большая потеря, человек мог сделать разницу в атаке. Но с командной точки зрения «Зенит» не стал играть хуже», – сказал Кириченко.
- «Зенит» после 10 туров отстает от 1-го места на 7 очков.
- Лидирует с 6-очковым преимуществом «Краснодар».
- «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
Новый тур ЛЧ начинается: ставьте на главные матчи со страховкой до 17000₽!
Источник: «РБ Спорт»