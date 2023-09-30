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    Журавель назвал игру «Краснодара» «чемпионской»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил матч 10-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром» (0:2).

    • Краснодарцы лидируют в таблице с 6-очковым отрывом.
    • У команды в сезоне РПЛ нет поражений.
    • У «Краснодара» нет трофеев.

    «Первый тайм матча «Рубин»«Краснодар» пропустил. Включаю второй, 1:0 «Краснодар» ведeт, жду игру…

    А там такой особенный режим, когда команда, ведущая в счeте играет так, чтобы ничего не происходило. то есть «Рубин» пыжится с мячом, даже давит, а защитники «Краснодара» на полном спокойствии выносят мячи подальше. Вообще, Хуниор Алонсо и Виктор Тормена для РПЛ невероятно сильны индивидуально. Просто бетон.

    Потом Владимир Ивич сделал замены, пульнули мяч вперeд и вот такой второй гол. Так и должна работать машина по набору очков. Это «Краснодар».

    Это мощная заявка. По умению брать своe игра у них чемпионская. Дальше – насколько выдержат и что будет с нервами», – написал журналист.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    Сегодня, 21:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27472

      slavutiq70 8 минут назад

      Любят у нас журналисты и комментаторы. раньше времени короны вешать ..игр то всего десять ...

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