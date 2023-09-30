Журавель назвал игру «Краснодара» «чемпионской»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил матч 10-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром» (0:2).

Краснодарцы лидируют в таблице с 6-очковым отрывом.

У команды в сезоне РПЛ нет поражений.

У «Краснодара» нет трофеев.

«Первый тайм матча «Рубин» – «Краснодар» пропустил. Включаю второй, 1:0 «Краснодар» ведeт, жду игру…

А там такой особенный режим, когда команда, ведущая в счeте играет так, чтобы ничего не происходило. то есть «Рубин» пыжится с мячом, даже давит, а защитники «Краснодара» на полном спокойствии выносят мячи подальше. Вообще, Хуниор Алонсо и Виктор Тормена для РПЛ невероятно сильны индивидуально. Просто бетон.

Потом Владимир Ивич сделал замены, пульнули мяч вперeд и вот такой второй гол. Так и должна работать машина по набору очков. Это «Краснодар».

Это мощная заявка. По умению брать своe игра у них чемпионская. Дальше – насколько выдержат и что будет с нервами», – написал журналист.