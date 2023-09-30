Моуринью: «Я получил самое большое тренерское предложение в истории футбола»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сообщил, что у него было летом самое крупное предложение в истории футбола.
«Я получил самое крупное предложение в истории футбола для тренера.
Я решил отказаться, потому что сказал руководству «Ромы», болельщикам и игрокам, что собираюсь остаться. Я дал им слово», – сообщил португалец.
- По информации инсайдера Фабрицио Романо, речь идет о предложении «Аль-Хиляля» с зарплатой 30 миллионов евро в год.
- Моуринью в «Роме» 2 года.
- Команда идет в Серии А 16-й.
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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо