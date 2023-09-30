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    • Моуринью: «Я получил самое большое тренерское предложение в истории футбола»

    Моуринью: «Я получил самое большое тренерское предложение в истории футбола»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сообщил, что у него было летом самое крупное предложение в истории футбола.

    «Я получил самое крупное предложение в истории футбола для тренера.

    Я решил отказаться, потому что сказал руководству «Ромы», болельщикам и игрокам, что собираюсь остаться. Я дал им слово», – сообщил португалец.

    • По информации инсайдера Фабрицио Романо, речь идет о предложении «Аль-Хиляля» с зарплатой 30 миллионов евро в год.
    • Моуринью в «Роме» 2 года.
    • Команда идет в Серии А 16-й.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    Сегодня, 19:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57211

      MaxRnD 1 час назад

      А наработал при этом максимум на "волчий билет"

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