Моуринью: «Я получил самое большое тренерское предложение в истории футбола»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сообщил, что у него было летом самое крупное предложение в истории футбола.

«Я получил самое крупное предложение в истории футбола для тренера.

Я решил отказаться, потому что сказал руководству «Ромы», болельщикам и игрокам, что собираюсь остаться. Я дал им слово», – сообщил португалец.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, речь идет о предложении «Аль-Хиляля» с зарплатой 30 миллионов евро в год.

Моуринью в «Роме» 2 года.

Команда идет в Серии А 16-й.

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