Моуринью: «Я получил самое большое тренерское предложение в истории футбола»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сообщил, что у него было летом самое крупное предложение в истории футбола.

«Я получил самое крупное предложение в истории футбола для тренера.

Я решил отказаться, потому что сказал руководству «Ромы», болельщикам и игрокам, что собираюсь остаться. Я дал им слово», – сообщил португалец.