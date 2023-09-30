Агент назвал клуб РПЛ, который летом хотел заполучить Алексея Миранчука

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук летом мог вернуться в РПЛ.

«Был интерес из нашего родного «Локомотива». Рассматривали возможность – может быть, в аренду договоримся. Но «Аталанта» не пошла на это ни под каким соусом», – сказал агент игрока Вадим Шпинев.

«Аталанта» купила Миранчука у «Локо» в 2020 году за 14,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Алексей был в аренде в «Торино».

В этом сезоне Серии А у Миранчука 2 матча.

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