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    • «Жирона» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023

    «Жирона» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» – «Реал», 8 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября 2023, в 19:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Жирона»: Гассанига, Гутьеррес, Лопес, Блинд, Гарсия, Цыганков, Гарсия Алеш, Савио, Эррера, Мартин, Довбик

    Главный тренер: Мигель

    ___________________________________________________________________________________

    «Реал»: Кепа, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Кроос, Беллингем, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Жуниор, Хоселу

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Жирона» – «Реал»

    Источник: Бомбардир

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