Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» – «Реал», 8 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября 2023, в 19:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Жирона»: Гассанига, Гутьеррес, Лопес, Блинд, Гарсия, Цыганков, Гарсия Алеш, Савио, Эррера, Мартин, Довбик
Главный тренер: Мигель
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«Реал»: Кепа, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Кроос, Беллингем, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Жуниор, Хоселу
Главный тренер: Карло Анчелотти
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Жирона» – «Реал»
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Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир