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    Агент Шпинев призвал уволить директора «Локомотива»

    Вадим Шпинев, агент ряда игроков «Локомотива», призвал уволить генерального директора клуба Владимира Леонченко.

    «Мое мнение по поводу генерального директора «Локомотива» не менялось на протяжении всего времени нахождения его в этой должности. Если зажигать, то давай зажжем! Я считаю, что «Локомотиву» попрет, как только они расстанутся с генеральным директором. И на эту должность придет функционер порядочный, прогрессивный, положительный, профессиональный. Это мое личное мнение. Оно, наверное субъективно, но я считаю так.

    Перемены частичные прошли, корень остался. Перемены проходят, меняется спортивный блок, тренер, совет директоров, а почему-то генеральный директор остается», – сказал Шпинев.

    • Леонченко в клубе с 2020 года.
    • Ранее он играл в футбол на профессиональном уровне.
    • «Локо» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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