Мостовой объяснил последние результаты «Зенита»

Экс-спартаковец Александр Мостовой высказался о втором поражении «Зенита» подряд.

Петербуржцы впервые в истории проиграли «Оренбургу» (1:3).

Неделю назад они дома уступили «Локомотиву» (1:2).

У действующего чемпиона РПЛ худший за 12 лет старт в лиге.

«Кто не смотрел игру, могут назвать сенсацией. Кто смотрел игру, тот сенсацией такой результат не назовeт. Ясно, что перед игрой мало кто мог подумать, что «Оренбург» обыграет «Зенит», но получилось обратное.

«Зенит» трясло в начале сезона, потом выровняли ситуацию – но сейчас понимаем, что они вернулись к тому, с чего начинали.

Сейчас мы видим, что в обороне большие проблемы из-за чехарды с составом: в одной встрече играет один, потом другой, потом схема с тремя защитниками, потом с пятью. С этим и связаны такие результаты.

Непривычная ситуация для «Зенита». Одно дело, когда ты стоишь и наблюдаешь за тем, как Малком обыгрывает троих и забивает. А когда такого нет, то непривычно.

Хорошо, что Кассьерра начал забивать. Сейчас «Зенит» пробует себя в той обстановке, в которой находятся многие команды», – заявил Мостовой.