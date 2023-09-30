Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Мостовой объяснил последние результаты «Зенита»

    Экс-спартаковец Александр Мостовой высказался о втором поражении «Зенита» подряд.

    • Петербуржцы впервые в истории проиграли «Оренбургу» (1:3).
    • Неделю назад они дома уступили «Локомотиву» (1:2).
    • У действующего чемпиона РПЛ худший за 12 лет старт в лиге.

    «Кто не смотрел игру, могут назвать сенсацией. Кто смотрел игру, тот сенсацией такой результат не назовeт. Ясно, что перед игрой мало кто мог подумать, что «Оренбург» обыграет «Зенит», но получилось обратное.

    «Зенит» трясло в начале сезона, потом выровняли ситуацию – но сейчас понимаем, что они вернулись к тому, с чего начинали.

    Сейчас мы видим, что в обороне большие проблемы из-за чехарды с составом: в одной встрече играет один, потом другой, потом схема с тремя защитниками, потом с пятью. С этим и связаны такие результаты.

    Непривычная ситуация для «Зенита». Одно дело, когда ты стоишь и наблюдаешь за тем, как Малком обыгрывает троих и забивает. А когда такого нет, то непривычно.

    Хорошо, что Кассьерра начал забивать. Сейчас «Зенит» пробует себя в той обстановке, в которой находятся многие команды», – заявил Мостовой.

    Новости по теме
    Мостовой: «Чему меня может научить Кононов?» 5
    Мостовой объяснил, почему отклонил предложение Широкова поработать в «Сатурне»
    Мостовой отказался работать в «Сатурне»: «Говорит: «Не мой уровень. Сейчас Абаскаль уходит, и я захожу в «Спартак» 17
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:15
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +227

      russkiisergei 23 минуты назад

      то есть он имеет ввиду, что семак физрук, и не может нормальный состав поставить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1070

      г.Онега 1 час назад

      А что не одного слова про Семака? А наверное потому что Семак играл в футбол а Абаскаль нет

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+