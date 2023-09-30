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Мостовой объяснил последние результаты «Зенита»

30 сентября 2023, 16:15
5

Экс-спартаковец Александр Мостовой высказался о втором поражении «Зенита» подряд.

  • Петербуржцы впервые в истории проиграли «Оренбургу» (1:3).
  • Неделю назад они дома уступили «Локомотиву» (1:2).
  • У действующего чемпиона РПЛ худший за 12 лет старт в лиге.

«Кто не смотрел игру, могут назвать сенсацией. Кто смотрел игру, тот сенсацией такой результат не назовeт. Ясно, что перед игрой мало кто мог подумать, что «Оренбург» обыграет «Зенит», но получилось обратное.

«Зенит» трясло в начале сезона, потом выровняли ситуацию – но сейчас понимаем, что они вернулись к тому, с чего начинали.

Сейчас мы видим, что в обороне большие проблемы из-за чехарды с составом: в одной встрече играет один, потом другой, потом схема с тремя защитниками, потом с пятью. С этим и связаны такие результаты.

Непривычная ситуация для «Зенита». Одно дело, когда ты стоишь и наблюдаешь за тем, как Малком обыгрывает троих и забивает. А когда такого нет, то непривычно.

Хорошо, что Кассьерра начал забивать. Сейчас «Зенит» пробует себя в той обстановке, в которой находятся многие команды», – заявил Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Александр
Комментарии (5)
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russkiisergei
1696083990
то есть он имеет ввиду, что семак физрук, и не может нормальный состав поставить?
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FCSpartakM
1696085664
Да классическая победа Оренбурга дома, на контратаках, убегали, забили все , что создали. Кучу таких побед и в прошлом году было. Бамжарики сейчас докатят до перерыва, а там купят зулусов подороже, нежели кривоногие мантуаны и возьмет свое чемпионство . Там и судейство домашнее как всегда очки подкинет нехило
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