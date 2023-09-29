В воскресенье, 1 октября, состоится матч «Аталанта» – «Ювентус». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Аталанта»

Команда с 12 баллами идет на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе четыре победы и два поражения. Бергамаски забили 11 и пропустили 5 голов. Отметим, команда отстает от лидирующих «Интера» и «Милана» только на три балла.

«Ювентус»

Туринцы идут третьими. Команда выиграла четыре матча, в одной встрече сыграла вничью и потерпела одно поражение. В активе «Ювентуса» 12 забитых и 6 пропущенных голов. Туринцы набрали 13 очков и отстают от лидеров на два балла.

Факты

История противостояния команд насчитывает 143 матча, в которых 17 раз побеждала «Аталанта». «Ювентус» праздновал успех 75 раз.

Наш прогноз на игру

Туринцы обязаны побеждать в этой встрече. На наш взгляд, подопечные Аллегри без особых проблем справятся с соперником. Наш прогноз – победа «Ювентуса» (2.85).