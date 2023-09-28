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    • Где смотреть матч  «Крылья Советов» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 1 октября 2023

    Где смотреть матч  «Крылья Советов» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 1 октября 2023

    «Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в матче 10-го тура чемпионата России.

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    • Игра состоится в воскресенье, 1 октября.
    • Встреча пройдет в Самаре на стадион «Самара Арена».
    • Начало – в 16:30 мск.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Спартак

    Ставки на матч «Крылья Советов» – «Спартак»

    Коэффициенты:

    • победа «Крыльев Советов» – 2.95
    • ничья – 3.70
    • победа «Спартак» – 2.43

    Источник: Бомбардир

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