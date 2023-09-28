«Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в матче 10-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в воскресенье, 1 октября.
- Встреча пройдет в Самаре на стадион «Самара Арена».
- Начало – в 16:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Крылья Советов» – «Спартак»
- победа «Крыльев Советов» – 2.95
- ничья – 3.70
- победа «Спартак» – 2.43
Источник: Бомбардир