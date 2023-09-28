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    • Марио Фернандес: «Ситуация с ЦСКА впервые показала мне, что мир жесток и несправедлив»

    Марио Фернандес: «Ситуация с ЦСКА впервые показала мне, что мир жесток и несправедлив»

    Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о своих переживаниях в связи с ситуацией с ЦСКА.

    – Вспомни случай в жизни – до этого лета – когда ты понял: мир жесток и несправедлив?

    – Если честно, раньше примеров такой несправедливости не было. Ситуация с ЦСКА показала мне это впервые.

    – Момент, когда ты был счастливее всего в России?

    – На чемпионате мира.

    – Что бы ты хотел, что бы о тебе говорили через пять лет?

    – Чтобы болельщики относились ко мне уважительно. Это то, чего я очень хочу.

    – У тебя осталась обида на ЦСКА?

    – Повторю: никогда и никто не услышит от меня ни единого плохого слова о ЦСКА.

    • Бразилец провел в ЦСКА 10 лет (2012-2022).
    • Прошедшим летом Марио мог вернуться в московский клуб, но выбрал «Зенит».
    • После этого футболиста сочли предателем.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Сергей-Викторов-vkontakte 17 секунд назад

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      Fialet 23 минуты назад

      Пидэразд.

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      Рейтинг: +694

      cska1948 51 минуту назад

      Марио уехал из ЦСКА по джентльменскому соглашению БЕСПЛАТНО к семье, а не в футбольный клуб. Вопрос к Марио: так почему за твоё возвращение ЦСКА должен кому-то платить?

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