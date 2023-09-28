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  • Марио Фернандес: «Ситуация с ЦСКА впервые показала мне, что мир жесток и несправедлив»

Марио Фернандес: «Ситуация с ЦСКА впервые показала мне, что мир жесток и несправедлив»

28 сентября 2023, 08:38
2

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о своих переживаниях в связи с ситуацией с ЦСКА.

– Вспомни случай в жизни – до этого лета – когда ты понял: мир жесток и несправедлив?

– Если честно, раньше примеров такой несправедливости не было. Ситуация с ЦСКА показала мне это впервые.

– Момент, когда ты был счастливее всего в России?

– На чемпионате мира.

– Что бы ты хотел, что бы о тебе говорили через пять лет?

– Чтобы болельщики относились ко мне уважительно. Это то, чего я очень хочу.

– У тебя осталась обида на ЦСКА?

– Повторю: никогда и никто не услышит от меня ни единого плохого слова о ЦСКА.

  • Бразилец провел в ЦСКА 10 лет (2012-2022).
  • Прошедшим летом Марио мог вернуться в московский клуб, но выбрал «Зенит».
  • После этого футболиста сочли предателем.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Фернандес Марио
Комментарии (2)
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cska1948
1695882470
Марио уехал из ЦСКА по джентльменскому соглашению БЕСПЛАТНО к семье, а не в футбольный клуб. Вопрос к Марио: так почему за твоё возвращение ЦСКА должен кому-то платить?
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Fialet
1695884104
Пидэразд.
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