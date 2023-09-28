Марио Фернандес: «Ситуация с ЦСКА впервые показала мне, что мир жесток и несправедлив»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о своих переживаниях в связи с ситуацией с ЦСКА.
– Вспомни случай в жизни – до этого лета – когда ты понял: мир жесток и несправедлив?
– Если честно, раньше примеров такой несправедливости не было. Ситуация с ЦСКА показала мне это впервые.
– Момент, когда ты был счастливее всего в России?
– На чемпионате мира.
– Что бы ты хотел, что бы о тебе говорили через пять лет?
– Чтобы болельщики относились ко мне уважительно. Это то, чего я очень хочу.
– У тебя осталась обида на ЦСКА?
– Повторю: никогда и никто не услышит от меня ни единого плохого слова о ЦСКА.
- Бразилец провел в ЦСКА 10 лет (2012-2022).
- Прошедшим летом Марио мог вернуться в московский клуб, но выбрал «Зенит».
- После этого футболиста сочли предателем.
Источник: Sport24