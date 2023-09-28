Марио Фернандес: «Ситуация с ЦСКА впервые показала мне, что мир жесток и несправедлив»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о своих переживаниях в связи с ситуацией с ЦСКА.

– Вспомни случай в жизни – до этого лета – когда ты понял: мир жесток и несправедлив?

– Если честно, раньше примеров такой несправедливости не было. Ситуация с ЦСКА показала мне это впервые.

– Момент, когда ты был счастливее всего в России?

– На чемпионате мира.

– Что бы ты хотел, что бы о тебе говорили через пять лет?

– Чтобы болельщики относились ко мне уважительно. Это то, чего я очень хочу.

– У тебя осталась обида на ЦСКА?

– Повторю: никогда и никто не услышит от меня ни единого плохого слова о ЦСКА.