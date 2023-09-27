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«Шинник» провел матч в исправительной колонии

27 сентября 2023, 22:21

Футболисты и администрация «Шинника» провели матч в исправительной колонии Ярославля.

«На территории ИК-1 пошел товарищеский матч по мини-футболу между командой осужденных и спортсменов из «Шинника».

В мероприятии принял участие мастер спорта России международного класса, чемпион мира по пляжному футболу, заместитель генерального директора «Шинника» Борис Никоноров.

Команды сыграли два тайма по 45 минут. На протяжении всей игры участники матча продемонстрировали отличные физические навыки, профессиональное мастерство, слаженную игру в команде и волю к победе», – написали в УФСИН.

  • Сегодня «Шинник» прошел в Фонбет Кубке России брянское «Динамо».
  • Ярославцы идут в Первой лиге 4-ми.
  • Команды не было в РПЛ с 2008 года.

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Источник: телеграм-канал УФСИН России по Ярославской области
Россия. Первая лига Шинник
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