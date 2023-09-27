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  • Экс-президент РФС назвал команду, которая показывает лучший футбол в РПЛ: это не «Краснодар»

Экс-президент РФС назвал команду, которая показывает лучший футбол в РПЛ: это не «Краснодар»

27 сентября 2023, 01:27
3

Почетный президент РФС Вячеслав оценил игру «Крыльев Советов» на старте сезона.

  • «Крылья» занимают второе место в РПЛ.
  • Отставание от «Краснодара» – 3 очка.

«Сейчас «Крылья» показывают лучший футбол в РПЛ, об этом стоит сказать. Мне очень нравится эта команда, за их игрой наблюдать одно удовольствие. У них поставленная игра, все через пас.

Единственное, у них наблюдается большой перекос в атаку, в обороне команда играет не так уверенно, как впереди. Думаю, в этом сезоне «Крылья» поборются за медали», – сказал Колосков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (3)
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Garrincha58
1695798833
Всё правильно Осинькин лучший тренер именно за последние три года в России я просто не представляю чтобы делал Семак, если бы из Зенита каждый год забирали по три -четыре ведущих игрока, как это делают в Кр Советах! Команда играет в современный футбол, а что делает Семак в Зените мне не понятно и этого тренера каждый год называют лучшим.... сомнительный выбор!!!!
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portero
1695798876
Удачи Крыльям и здоровья игрокам!!!! Тренер всё время с новыми игроками находит контакт и место им на поле....
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NewLife
1695801338
Осинькин - лучший тренер РПЛ. Надеюсь на содержательную игру со Спартаком в воскресенье.
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