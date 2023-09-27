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    • Экс-президент РФС назвал команду, которая показывает лучший футбол в РПЛ: это не «Краснодар»

    Экс-президент РФС назвал команду, которая показывает лучший футбол в РПЛ: это не «Краснодар»

    Почетный президент РФС Вячеслав оценил игру «Крыльев Советов» на старте сезона.

    • «Крылья» занимают второе место в РПЛ.
    • Отставание от «Краснодара» – 3 очка.

    «Сейчас «Крылья» показывают лучший футбол в РПЛ, об этом стоит сказать. Мне очень нравится эта команда, за их игрой наблюдать одно удовольствие. У них поставленная игра, все через пас.

    Единственное, у них наблюдается большой перекос в атаку, в обороне команда играет не так уверенно, как впереди. Думаю, в этом сезоне «Крылья» поборются за медали», – сказал Колосков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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