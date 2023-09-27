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    Шунин обозначил задачи «Динамо» в этом сезоне

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о задачах клуба на этот сезон.

    «Мне очень жаль, что наши болельщики очень долго ждут трофеев. При том, что каждый год ставятся высокие задачи и цели.

    У нас достаточно часто происходит смена тренеров и игроки тоже часто меняются. Мне кажется, в данной ситуации важен костяк. Тем самым у нас появится баланс.

    Я уверен, что с нашим составом мы можем подняться выше [пятого места]. Да, возможно не стать чемпионами, если смотреть трезво на ситуацию. Но то, что мы должны быть в тройке стабильно и побороться за Кубок. Это важно сделать, как минимум для наших болельщиков», – сказал Шунин.

    • «Динамо» с 15-ю очками идет на 5-м месте в РПЛ.
    • Следующий соперник – «Ахмат» (1 октября).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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