Шунин обозначил задачи «Динамо» в этом сезоне

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о задачах клуба на этот сезон.

«Мне очень жаль, что наши болельщики очень долго ждут трофеев. При том, что каждый год ставятся высокие задачи и цели.

У нас достаточно часто происходит смена тренеров и игроки тоже часто меняются. Мне кажется, в данной ситуации важен костяк. Тем самым у нас появится баланс.

Я уверен, что с нашим составом мы можем подняться выше [пятого места]. Да, возможно не стать чемпионами, если смотреть трезво на ситуацию. Но то, что мы должны быть в тройке стабильно и побороться за Кубок. Это важно сделать, как минимум для наших болельщиков», – сказал Шунин.